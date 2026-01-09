Tio döms för rykten om henne

Det har varit en ovanlig

rättegång i Frankrike.

Tio personer var

misstänkta för brott.

De hade skrivit

elaka rykten på internet

om Brigitte Macron.

De skrev att Brigitte Macron

föddes som en man.

Brigitte Macron är 72 år.

Hon är mamma till tre barn.

Hon är gift med

Frankrikes president

Emmanuel Macron.

Domstolen dömer nu

alla tio personerna.

Åtta är män

och två är kvinnor.

De döms för brottet

trakasserier på internet.

De får olika straff.

En del ska lära sig mer om

mobbning på internet.

Några ska sitta i fängelse

om de gör fler brott i framtiden.

I rättegången pratade

ett av Macrons barn.

Hon sa att hennes mamma

har mått dåligt av ryktena.

8 SIDOR/TT