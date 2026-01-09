Världen

  • France Brigitte Macron Slur

    Brigitte Macron. Foto: Ludovic Marin/AP/TT

  • Britain France

    Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte Macron. Foto: Alberto Pezzali/AP/TT

Tio döms för rykten om henne

Det har varit en ovanlig
rättegång i Frankrike.
Tio personer var
misstänkta för brott.

De hade skrivit
elaka rykten på internet
om Brigitte Macron.
De skrev att Brigitte Macron
föddes som en man.

Brigitte Macron är 72 år.
Hon är mamma till tre barn.
Hon är gift med
Frankrikes president
Emmanuel Macron.

Domstolen dömer nu
alla tio personerna.
Åtta är män
och två är kvinnor.
De döms för brottet
trakasserier på internet.

De får olika straff.
En del ska lära sig mer om
mobbning på internet.
Några ska sitta i fängelse
om de gör fler brott i framtiden.

I rättegången pratade
ett av Macrons barn.
Hon sa att hennes mamma
har mått dåligt av ryktena.

8 SIDOR/TT

9 januari 2026

