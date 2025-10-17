Sjukdomar sprids i Gaza

För en vecka sedan

blev det paus i kriget

mellan Israel och gruppen Hamas

i det palestinska området Gaza.

Men det är fortfarande

många problem för folket i Gaza.

Många människor har inte

längre något hem kvar.

Israels militärer har förstört

massor av hus i Gaza.

Många sjukhus

är också förstörda.

Det är inte säkert

att det går att laga dem.

Och flera sjukdomar

sprider sig bland människor.

Det säger Hanan Balkhy

som jobbar för WHO,

Förenta Nationernas

organisation för hälsa.

– Det är ett mycket stort

arbete vi har framför oss,

säger Hanan Balkhy.

Samtidigt väntar människor

i Israel på att få tillbaka kropparna

efter de sista personerna som

gruppen Hamas tagit som fångar.

Det är 19 kroppar.

Hamas har lovat

att lämna tillbaka dem.

Men det är inte säkert att det blir så.

Kropparna kan ha försvunnit

bland alla förstörda hus i Gaza.

Israel har sagt att de

kan börja attackera Gaza igen

om inte kropparna kommer tillbaka.

