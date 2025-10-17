Världen
Många hus i Gaza är förstörda. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Sjukdomar sprids i Gaza
För en vecka sedan
blev det paus i kriget
mellan Israel och gruppen Hamas
i det palestinska området Gaza.
Men det är fortfarande
många problem för folket i Gaza.
Många människor har inte
längre något hem kvar.
Israels militärer har förstört
massor av hus i Gaza.
Många sjukhus
är också förstörda.
Det är inte säkert
att det går att laga dem.
Och flera sjukdomar
sprider sig bland människor.
Det säger Hanan Balkhy
som jobbar för WHO,
Förenta Nationernas
organisation för hälsa.
– Det är ett mycket stort
arbete vi har framför oss,
säger Hanan Balkhy.
Samtidigt väntar människor
i Israel på att få tillbaka kropparna
efter de sista personerna som
gruppen Hamas tagit som fångar.
Det är 19 kroppar.
Hamas har lovat
att lämna tillbaka dem.
Men det är inte säkert att det blir så.
Kropparna kan ha försvunnit
bland alla förstörda hus i Gaza.
Israel har sagt att de
kan börja attackera Gaza igen
om inte kropparna kommer tillbaka.
8 SIDOR/TT
17 oktober 2025