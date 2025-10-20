Världen

    Den här kronan hittades skadad utanför museet. Den gav Napoleon III till sin fru. Foto: Stephane De Sakutin/AFP/TT

    Bilen med stege utanför Louvren. Tjuvar kan ha använt den. Foto: Alexander Turnbull/AP/TT

    Poliserna jobbar inne på museet. Foto: Thibault Camus/AP/TT

Tjuvar tog juveler i Paris

Tjuvar har stulit dyra juveler
från museet Louvren
i Frankrikes huvudstad Paris.

Stölden hände
på bara några minuter
tidigt i söndags.

Tjuvarna fick bland annat
med sig smaragder
och diamanter som tillhört
kejsaren Napoleon Bonaparte.

Folk är chockade
över det som hänt.
Många undrar hur säkerheten fungerar
på Paris mest kända museum.

Tjuvarna använde en
särskild bil med stege.
Folk i Paris använder
ofta en sådan när de ska flytta.

De tog sig in i museet
genom ett fönster.
Tjuvarna ska sedan
ha flytt på mopeder.

Poliserna ska ta fast tjuvarna.
Det säger Frankrikes president
Emmanuel Macron.
Han har också lovat
att de stulna juvelerna
ska lämnas tillbaka till museet.

Än så länge har poliserna
inte tagit fast några misstänkta.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2025

  1. Andreas skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 11:23

    hur är det möjligt?😲☹

    Svara
  2. : ( skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 12:40

    smarta tjuvar.

    Svara
  3. ´´´ skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 12:47

    så tragiskt

    Svara
  4. Anonym skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:03

    de har aura

    Svara
  5. Hallåa skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:56

    Det gick lätt🫅som att sno godis från barn,😁låter som insider jobb och bristande säkerhet,hmm

    Svara
  6. Tupac skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 14:04

    Det känns att de bara ville bytta fönster men sen tog de juveler

    Svara
  7. Aura eller ? skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 14:47

    Aura eller?

    Svara
  8. anonym skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 16:30

    Det är sterilserings politiken hos urfolk .
    Låt oss tänker lite , tror att finns det samma meritibeskrivnigar som han kännetecknas av . Medvetnet franska folkt om han kamper . mot detta politika och konomiska kollaptis situationen .jag tror att det inte är skillnader för belöning levede mellan dåtiden och nutiden tid.

    Svara
  9. Hallåa skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 17:02

    Till anonym zźzzzzzzz😆😝😂

    Svara
  10. hli skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 18:11

    så smarta

    Svara
  11. Nisse skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 19:11

    Anonym du kunde inte förklara bättre, men gott skratt bjöd du på

    Svara
  12. Säger inte!!!! skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 20:28

    De Har +10000000 AURA

    Svara
