Tjuvar tog juveler i Paris

Tjuvar har stulit dyra juveler

från museet Louvren

i Frankrikes huvudstad Paris.

Stölden hände

på bara några minuter

tidigt i söndags.

Tjuvarna fick bland annat

med sig smaragder

och diamanter som tillhört

kejsaren Napoleon Bonaparte.

Folk är chockade

över det som hänt.

Många undrar hur säkerheten fungerar

på Paris mest kända museum.

Tjuvarna använde en

särskild bil med stege.

Folk i Paris använder

ofta en sådan när de ska flytta.

De tog sig in i museet

genom ett fönster.

Tjuvarna ska sedan

ha flytt på mopeder.

Poliserna ska ta fast tjuvarna.

Det säger Frankrikes president

Emmanuel Macron.

Han har också lovat

att de stulna juvelerna

ska lämnas tillbaka till museet.

Än så länge har poliserna

inte tagit fast några misstänkta.

8 SIDOR/TT