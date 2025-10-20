Världen
Den här kronan hittades skadad utanför museet. Den gav Napoleon III till sin fru. Foto: Stephane De Sakutin/AFP/TT
Bilen med stege utanför Louvren. Tjuvar kan ha använt den. Foto: Alexander Turnbull/AP/TT
Poliserna jobbar inne på museet. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Tjuvar tog juveler i Paris
Tjuvar har stulit dyra juveler
från museet Louvren
i Frankrikes huvudstad Paris.
Stölden hände
på bara några minuter
tidigt i söndags.
Tjuvarna fick bland annat
med sig smaragder
och diamanter som tillhört
kejsaren Napoleon Bonaparte.
Folk är chockade
över det som hänt.
Många undrar hur säkerheten fungerar
på Paris mest kända museum.
Tjuvarna använde en
särskild bil med stege.
Folk i Paris använder
ofta en sådan när de ska flytta.
De tog sig in i museet
genom ett fönster.
Tjuvarna ska sedan
ha flytt på mopeder.
Poliserna ska ta fast tjuvarna.
Det säger Frankrikes president
Emmanuel Macron.
Han har också lovat
att de stulna juvelerna
ska lämnas tillbaka till museet.
Än så länge har poliserna
inte tagit fast några misstänkta.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2025
hur är det möjligt?😲☹
smarta tjuvar.
så tragiskt
de har aura
Det gick lätt🫅som att sno godis från barn,😁låter som insider jobb och bristande säkerhet,hmm
Det känns att de bara ville bytta fönster men sen tog de juveler
Aura eller?
Det är sterilserings politiken hos urfolk .
Låt oss tänker lite , tror att finns det samma meritibeskrivnigar som han kännetecknas av . Medvetnet franska folkt om han kamper . mot detta politika och konomiska kollaptis situationen .jag tror att det inte är skillnader för belöning levede mellan dåtiden och nutiden tid.
Till anonym zźzzzzzzz😆😝😂
så smarta
Anonym du kunde inte förklara bättre, men gott skratt bjöd du på
De Har +10000000 AURA