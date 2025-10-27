Världen
Ett hus i Moskva som blivit skadat i en tidigare attack. Foto: AP/TT
Ukraina attackerade Moskva
Kriget mellan Ryssland
och Ukraina fortsätter.
På natten mellan söndag
och måndag ska Ukraina
ha attackerat Rysslands
huvudstad Moskva.
De attackerade från luften
med många drönare.
Rysslands militärer
sköt ner 34 drönare.
Det skriver Moskvas
borgmästare Sergej Sobjanin
på internet.
Ukraina har inte sagt
något om attacken.
Det är inte klart om hus
eller människor blev
skadade i attacken.
Under natten sköt ryska
militärer ner över 200 drönare
på olika platser i Ryssland.
Det säger ryska myndigheter.
I staden Brjansk i Ryssland
ska en drönare ha träffat
en liten buss.
Minst en person dog.
Ukraina har tidigare sagt
att de attackerar
Rysslands system för el och energi.
De attackerar också
ryska fabriker som bygger vapen.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2025
Det är bara att ge igen. Ryssarna har förstört hela ukraina.
Inga bevis mot Ukraina. Lika gärna kan det vara Rysslands spel för att rättfärdiga ett treårigt krig.