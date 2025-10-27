Ukraina attackerade Moskva

Kriget mellan Ryssland

och Ukraina fortsätter.

På natten mellan söndag

och måndag ska Ukraina

ha attackerat Rysslands

huvudstad Moskva.

De attackerade från luften

med många drönare.

Rysslands militärer

sköt ner 34 drönare.

Det skriver Moskvas

borgmästare Sergej Sobjanin

på internet.

Ukraina har inte sagt

något om attacken.

Det är inte klart om hus

eller människor blev

skadade i attacken.

Under natten sköt ryska

militärer ner över 200 drönare

på olika platser i Ryssland.

Det säger ryska myndigheter.

I staden Brjansk i Ryssland

ska en drönare ha träffat

en liten buss.

Minst en person dog.

Ukraina har tidigare sagt

att de attackerar

Rysslands system för el och energi.

De attackerar också

ryska fabriker som bygger vapen.

