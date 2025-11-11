Flera döda i Nigeria

Det är mycket våld mellan

islamistiska grupper

i landet Nigeria i Afrika.

De bråkar om religion,

mark och makt.

Vanliga människor dödas

också av gruppernas våld.

De som dödas

kommer från olika kulturer

och religioner.

I norra delen av Nigeria

bor många muslimer.

I södra bor flest kristna.

De senaste åren har

gruppen Boko Haram

framför allt attackerat

muslimer i norr.

Det visar undersökningar.

Boko Haram är islamistiska

terrorister.

I helgen ska 200 personer

ha dödats i strider.

Striderna var mellan Boko Haram

och en annan islamistisk grupp

som heter Iswap.

USAs ledare Donald Trump

säger att det framför allt är

många kristna som dödas i Nigeria.

Därför hotar Trump med att skicka

USAs militärer till Nigeria.

Men det Trump säger

stämmer inte riktigt.

Det säger en person

som jobbar för Nigerias ledare

Bola Tinubu.

8 SIDOR/TT