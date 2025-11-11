Världen

Han är svart och han har glasögon.

Bola Tinubu är ledare i Nigeria. Fotoä: Eraldo Peres/AP/TT

Flera döda i Nigeria

Det är mycket våld mellan
islamistiska grupper
i landet Nigeria i Afrika.

De bråkar om religion,
mark och makt.

Vanliga människor dödas
också av gruppernas våld.
De som dödas
kommer från olika kulturer
och religioner.

I norra delen av Nigeria
bor många muslimer.
I södra bor flest kristna.

De senaste åren har
gruppen Boko Haram
framför allt attackerat
muslimer i norr.
Det visar undersökningar.
Boko Haram är islamistiska
terrorister.

I helgen ska 200 personer
ha dödats i strider.
Striderna var mellan Boko Haram
och en annan islamistisk grupp
som heter Iswap.

USAs ledare Donald Trump
säger att det framför allt är
många kristna som dödas i Nigeria.
Därför hotar Trump med att skicka
USAs militärer till Nigeria.

Men det Trump säger
stämmer inte riktigt.
Det säger en person
som jobbar för Nigerias ledare
Bola Tinubu.

8 SIDOR/TT

Många barn i Nigeria

  • Nigeria är det land i Afrika
    där det bor flest människor.
    Där bor 200 miljoner.
    Nästan hälften av dem är barn.
  • Brott mot barn i strider
    och krig ökade mycket förra året
    jämfört med året innan.
  • Många av brotten mot barn
    händer i länderna
    Kongo-Kinshasa, Nigeria, Somalia
    och i palestinska områden.
    Det visar en ny rapport från FN.

11 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    11 november, 2025 kl. 15:48

    Jag har alltid sagt att allt det onda som händer I världen har med religioner att göra.så har det alltid varit synd

  2. Vinne skriver:
    11 november, 2025 kl. 16:08

    Vad har hänt där i Nigeria? Ska Donald Trump försöka stoppa kriget där oxå? Vet ni det 8 Sidor?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      11 november, 2025 kl. 16:13

      Hej!

      Donald Trump har hotat
      att skicka USAs militärer
      till Nigeria.

      Men experter tror inte
      att han verkligen kommer
      att göra det.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 november, 2025 kl. 16:28

    Andreas det räcker ok? Människor delas i två grupp-de bra och de elaka! tänk lite ok? Hur gammal är du?😮

  4. Nalle Puh skriver:
    11 november, 2025 kl. 19:32

    Alla krig börjar pga av religionstillhörighet. Om inga religioner fanns, fanns inga elaka människor. Vissa religioner är väldigt fientliga och krigiska. Allt är deras fel.
    Hur kan det vara på något annat sätt?

  5. DD skriver:
    11 november, 2025 kl. 21:58

    Det är gud som gör krig, Satan är oskyldig, Satan har inte dödat en, men gud har dödat miljoner.

  6. Johan skriver:
    11 november, 2025 kl. 23:18

    Varför skriver det inte att det händer om kristna? Förbjuden ord?

