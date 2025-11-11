Världen
Bola Tinubu är ledare i Nigeria. Fotoä: Eraldo Peres/AP/TT
Flera döda i Nigeria
Det är mycket våld mellan
islamistiska grupper
i landet Nigeria i Afrika.
De bråkar om religion,
mark och makt.
Vanliga människor dödas
också av gruppernas våld.
De som dödas
kommer från olika kulturer
och religioner.
I norra delen av Nigeria
bor många muslimer.
I södra bor flest kristna.
De senaste åren har
gruppen Boko Haram
framför allt attackerat
muslimer i norr.
Det visar undersökningar.
Boko Haram är islamistiska
terrorister.
I helgen ska 200 personer
ha dödats i strider.
Striderna var mellan Boko Haram
och en annan islamistisk grupp
som heter Iswap.
USAs ledare Donald Trump
säger att det framför allt är
många kristna som dödas i Nigeria.
Därför hotar Trump med att skicka
USAs militärer till Nigeria.
Men det Trump säger
stämmer inte riktigt.
Det säger en person
som jobbar för Nigerias ledare
Bola Tinubu.
8 SIDOR/TT
Många barn i Nigeria
- Nigeria är det land i Afrika
där det bor flest människor.
Där bor 200 miljoner.
Nästan hälften av dem är barn.
- Brott mot barn i strider
och krig ökade mycket förra året
jämfört med året innan.
- Många av brotten mot barn
händer i länderna
Kongo-Kinshasa, Nigeria, Somalia
och i palestinska områden.
Det visar en ny rapport från FN.
11 november 2025
Jag har alltid sagt att allt det onda som händer I världen har med religioner att göra.så har det alltid varit synd
Vad har hänt där i Nigeria? Ska Donald Trump försöka stoppa kriget där oxå? Vet ni det 8 Sidor?
Hej!
Donald Trump har hotat
att skicka USAs militärer
till Nigeria.
Men experter tror inte
att han verkligen kommer
att göra det.
Hälsningar,
8 Sidor
Andreas det räcker ok? Människor delas i två grupp-de bra och de elaka! tänk lite ok? Hur gammal är du?😮
Alla krig börjar pga av religionstillhörighet. Om inga religioner fanns, fanns inga elaka människor. Vissa religioner är väldigt fientliga och krigiska. Allt är deras fel.
Hur kan det vara på något annat sätt?
Det är gud som gör krig, Satan är oskyldig, Satan har inte dödat en, men gud har dödat miljoner.
Varför skriver det inte att det händer om kristna? Förbjuden ord?