Världen

Folk försöker släcka elden.

Branden började i en liten byggnad på det stora mötet i Brasilien. Foto: Kevin Munyoli/AP/TT

Brand på mötet om klimatet

En liten byggnad
började brinna
på det FNs stora möte
om klimatet, COP30.
Mötet är i staden Belém
i Brasilien.

Det hände på torsdagen.
13 människor fick
vård efter branden.
De hade andats in rök.

En mikrovågsugn
eller någon
annan elektrisk sak
startade branden.
Det säger brandmännen.

Branden stoppade mötet
i några timmar.
Det kunde fortsätta
senare på kvällen.

I dag, fredag,
är sista dagen för mötet.
Länderna är ännu inte
överens om något nytt avtal
om klimatet.

Brasilien har skrivit
ett förslag.
Men många länder
säger nej till det.

I förslaget står inget om
hur länderna ska jobba
med att minska fossila bränslen
som kol och olja.
Det är bränslen
som gör klimatet varmare.

8 SIDOR/TT

21 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar