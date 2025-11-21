Brand på mötet om klimatet

En liten byggnad

började brinna

på det FNs stora möte

om klimatet, COP30.

Mötet är i staden Belém

i Brasilien.

Det hände på torsdagen.

13 människor fick

vård efter branden.

De hade andats in rök.

En mikrovågsugn

eller någon

annan elektrisk sak

startade branden.

Det säger brandmännen.

Branden stoppade mötet

i några timmar.

Det kunde fortsätta

senare på kvällen.

I dag, fredag,

är sista dagen för mötet.

Länderna är ännu inte

överens om något nytt avtal

om klimatet.

Brasilien har skrivit

ett förslag.

Men många länder

säger nej till det.

I förslaget står inget om

hur länderna ska jobba

med att minska fossila bränslen

som kol och olja.

Det är bränslen

som gör klimatet varmare.

