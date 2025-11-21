Världen
Branden började i en liten byggnad på det stora mötet i Brasilien. Foto: Kevin Munyoli/AP/TT
Brand på mötet om klimatet
En liten byggnad
började brinna
på det FNs stora möte
om klimatet, COP30.
Mötet är i staden Belém
i Brasilien.
Det hände på torsdagen.
13 människor fick
vård efter branden.
De hade andats in rök.
En mikrovågsugn
eller någon
annan elektrisk sak
startade branden.
Det säger brandmännen.
Branden stoppade mötet
i några timmar.
Det kunde fortsätta
senare på kvällen.
I dag, fredag,
är sista dagen för mötet.
Länderna är ännu inte
överens om något nytt avtal
om klimatet.
Brasilien har skrivit
ett förslag.
Men många länder
säger nej till det.
I förslaget står inget om
hur länderna ska jobba
med att minska fossila bränslen
som kol och olja.
Det är bränslen
som gör klimatet varmare.
8 SIDOR/TT
