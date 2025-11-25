Den 25 november är dagen

mot våld mot kvinnor.

På många platser protesterar

folk mot våldet.

En del har på sig

kläder i färgen orange.

Det är för att visa stöd för kvinnor.

Våld mot kvinnor

finns i hela världen.

Både unga och vuxna kvinnor

är med om våld.

Både fattiga och rika kvinnor

är med om våld.

Många kvinnor har varit

med om våld

eller sexuellt våld

från en man de känner.

Våldet händer ofta i hemmet.

Förra året blev

50 tusen kvinnor i världen

dödade av sin man

eller en släkting.

Det visar en undersökning

från Förenta Nationerna, FN.

I Sverige dödas

färre kvinnor av en partner

än tidigare.

– Men varje mord

är ett för mycket.

Det säger Petra Lundh

som är chef

för poliserna i Sverige.

8 SIDOR/TT