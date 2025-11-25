Världen

En man lyfter handen mot en kvinna.

Många kvinnor är med om våld från män. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dagen mot våld mot kvinnor

Den 25 november är dagen
mot våld mot kvinnor.
På många platser protesterar
folk mot våldet.
En del har på sig
kläder i färgen orange.
Det är för att visa stöd för kvinnor.

Våld mot kvinnor
finns i hela världen.
Både unga och vuxna kvinnor
är med om våld.
Både fattiga och rika kvinnor
är med om våld.

Många kvinnor  har varit
med om våld
eller sexuellt våld
från en man de känner.
Våldet händer ofta i hemmet.

Förra året blev
50 tusen kvinnor i världen
dödade av sin man
eller en släkting.
Det visar en undersökning
från Förenta Nationerna, FN.

I Sverige dödas
färre kvinnor av en partner
än tidigare.

– Men varje mord
är ett för mycket.

Det säger Petra Lundh
som är chef
för poliserna i Sverige.

8 SIDOR/TT

Hjälp mot våld

Är du med om våld?
Här kan du få hjälp.

  • Ring poliserna på 112
  • Kvinnofridslinjen, ring 116016
  • Socialjouren, ring 11414
    och säg att du vill prata med dem.

25 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. . skriver:
    25 november, 2025 kl. 11:10

    bra att detta uppmärksammas. ingen har rätt att slå eller döda någon. 😡😡😡😡😡🤮🤮

    Svara
  2. :) :( skriver:
    25 november, 2025 kl. 13:34

    ALLA MÄN BORDE BLI BÄTTRE ,PÅ ATT KVINNOR HAR OCKSÅ RÄTT ATT LEVA I ETT TRYGGT LAND ATT LEVA I !!!!!!!!!

    Svara
  3. Andreas skriver:
    25 november, 2025 kl. 14:07

    Män som dödar är psykopater en normal människa dödar inte.kvinnor borde gå ifrån män som misshandlar .

    Svara
  4. Alf skriver:
    25 november, 2025 kl. 14:08

    En man som misshandlar är ingen bra man.

    Svara
  5. Lena skriver:
    25 november, 2025 kl. 17:51

    Varför inleder kvinnorna förhållande med sådana män? Lär känna en man ordentligt först innan ni blir sambor eller gifter er!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar