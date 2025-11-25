Världen
Många kvinnor är med om våld från män. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Dagen mot våld mot kvinnor
Den 25 november är dagen
mot våld mot kvinnor.
På många platser protesterar
folk mot våldet.
En del har på sig
kläder i färgen orange.
Det är för att visa stöd för kvinnor.
Våld mot kvinnor
finns i hela världen.
Både unga och vuxna kvinnor
är med om våld.
Både fattiga och rika kvinnor
är med om våld.
Många kvinnor
har varit
med om våld
eller sexuellt våld
från en man de känner.
Våldet händer ofta i hemmet.
Förra året blev
50 tusen kvinnor i världen
dödade av sin man
eller en släkting.
Det visar en undersökning
från Förenta Nationerna, FN.
I Sverige dödas
färre kvinnor av en partner
än tidigare.
– Men varje mord
är ett för mycket.
Det säger Petra Lundh
som är chef
för poliserna i Sverige.
Hjälp mot våld
Är du med om våld?
Här kan du få hjälp.
- Ring poliserna på 112
- Kvinnofridslinjen, ring 116016
- Socialjouren, ring 11414
och säg att du vill prata med dem.
25 november 2025
bra att detta uppmärksammas. ingen har rätt att slå eller döda någon. 😡😡😡😡😡🤮🤮
ALLA MÄN BORDE BLI BÄTTRE ,PÅ ATT KVINNOR HAR OCKSÅ RÄTT ATT LEVA I ETT TRYGGT LAND ATT LEVA I !!!!!!!!!
Män som dödar är psykopater en normal människa dödar inte.kvinnor borde gå ifrån män som misshandlar .
En man som misshandlar är ingen bra man.
Varför inleder kvinnorna förhållande med sådana män? Lär känna en man ordentligt först innan ni blir sambor eller gifter er!