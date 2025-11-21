Världen
Kvinnor i Tyskland protesterar med orange skor mot våld mot kvinnor. Bilden är från den 25 november 2024. Foto: Martin Meissner/AP/TT
Ett hus i Stockholm lyser med orange. Det är en protest mot våld mot kvinnor. Bilden är från den 25 november 2024. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT
Många kvinnor är med om våld
Nästan var tredje kvinna i världen
har varit med om våld
eller sexuellt våld
från sin partner.
Det säger Förenta Nationernas
organisation för hälsa, WHO.
316 miljoner kvinnor
har haft en våldsam partner
det senaste året.
Det visar en undersökning från WHO.
De har samlat in information
från 168 länder i världen.
Våldet är vanligast
i delen av världen
som kallas Oceanien,
utom i Australien
och Nya Zeeland.
Där är 38 procent av kvinnorna
utsatta för våld.
I Europa har ungefär
fem procent av kvinnorna
utsatts för våld från sin partner
det senaste året.
Våld mot kvinnor
har funnits i alla tider.
Ändå jobbar världen
för lite för att stoppa det.
Det säger Tedros Adhanom Ghebreyesus
som är chef i WHO.
Just nu pratar hela världen
extra mycket om våld mot kvinnor.
Det är möten.
Många protesterar med färgen orange.
Den 25 oktober vill organisationen FN
att hela världen
säger nej till våld mot kvinnor.
Det blir demonstrationer
på många platser.
Många städer tänder
orange ljus på byggnader.
MARIE HILLBLOM OCH TT
21 november 2025
jätte bra att detta uppmärksammas, finns många stackars kvinnor i världen som får illa.i Sverige finns det också en del. stoppa våldet mot kvinnor!!!!jag själv jobbar inom kvinnojouren och ser dagligen kvinnor som far illa. 😪😢😭
Det är allvarligt-min dotter säger att misshandel är ett misshandel oavsett vad…😔
mina tankar går till afghanska kvinnor som lider verkligen, mina tankar går till hedersmord offer .flickor som blir omskurna för att behaga mannen .tvångsgifte måste stoppas med alla medel.vi alla måste hjälpas åt för alla väldens kvinnor.