Många kvinnor är med om våld

Nästan var tredje kvinna i världen

har varit med om våld

eller sexuellt våld

från sin partner.

Det säger Förenta Nationernas

organisation för hälsa, WHO.

316 miljoner kvinnor

har haft en våldsam partner

det senaste året.

Det visar en undersökning från WHO.

De har samlat in information

från 168 länder i världen.

Våldet är vanligast

i delen av världen

som kallas Oceanien,

utom i Australien

och Nya Zeeland.

Där är 38 procent av kvinnorna

utsatta för våld.

I Europa har ungefär

fem procent av kvinnorna

utsatts för våld från sin partner

det senaste året.

Våld mot kvinnor

har funnits i alla tider.

Ändå jobbar världen

för lite för att stoppa det.

Det säger Tedros Adhanom Ghebreyesus

som är chef i WHO.

Just nu pratar hela världen

extra mycket om våld mot kvinnor.

Det är möten.

Många protesterar med färgen orange.

Den 25 oktober vill organisationen FN

att hela världen

säger nej till våld mot kvinnor.

Det blir demonstrationer

på många platser.

Många städer tänder

orange ljus på byggnader.

MARIE HILLBLOM OCH TT