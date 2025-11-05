Världen
Demokraten Zohran Mamdani vann valet i New York. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
Demokrat vann i New York
Zohran Mamdani i partiet
Demokraterna är ny ledare
i staden New York i USA.
Han är ny borgmästare.
Det blev klart i ett val på tisdagen.
Zohran Mamdani är 34 år.
Han är socialist
och till vänster i politiken.
Han är också den första muslimen
som blir borgmästare.
Zohran Mamdani är född i Uganda.
Hans föräldrar kommer från Indien.
Familjen kom till USA
när Zohran var sju år gammal.
Mamdani har lovat många saker.
Han vill att bussarna i New York
ska vara gratis.
Han vill höja skatten för rika,
och ordna billigare mataffärer
och lägenheter.
Mamdani har ett stort
konto i appen Tiktok.
Där följer många
unga personer honom.
Över fem miljoner människor
i New York fick rösta.
Fler än två miljoner gjorde det.
Det var fler än på över 50 år.
USAs ledare Donald Trump
är med i partiet Republikanerna.
Trump gillar inte Mamdanis politik.
Trump har sagt att han ska stoppa
pengar till New York
om Mamdani inte sköter sig
efter valet.
Alla politiker i Demokraterna
gillar inte heller Mamdanis politik.
En del tycker att han är
för mycket åt vänster i politiken.
Flera andra val i USA
- Samtidigt som valet i New York
var det också 10 tusen
andra val i olika områden i USA.
Områdena kallas delstater.
- Politiker från partiet
Demokraterna vann också
i New Jersey och Virginia.
- I Virginia förlorade partiet
Republikanerna makten.
Där blev Abigail Spanberger
från Demokraterna ledare.
Hon är den första kvinnan
som är ledare i Virginia.
5 november 2025
GRATTIS! Vi vet inte vilket liv han hade när han var ung…🥰😎🤠
Vill inte USA väl. Vissa bör stanna i sina egna hemländer. Gör världen och mig orolig.
Vad slags liv han hade när han var ung har ingenting att göra med om han är en lämplig kandidat. Om han tycker om socialism, skulle han ha emigrerat till Ryssland.
En stor dag för Amerika, där en progressiv socialist har vunnit mot det förfallna etablissemanget, demokraterna och den giriga miljardärsklassen. New Yorks invånare visar svenskarna vad de en gång var och sedan dess har förlorat mot den motbjudande högerpolitiken som representeras av folk som SD.