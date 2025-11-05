Demokrat vann i New York

Zohran Mamdani i partiet

Demokraterna är ny ledare

i staden New York i USA.

Han är ny borgmästare.

Det blev klart i ett val på tisdagen.

Zohran Mamdani är 34 år.

Han är socialist

och till vänster i politiken.

Han är också den första muslimen

som blir borgmästare.

Zohran Mamdani är född i Uganda.

Hans föräldrar kommer från Indien.

Familjen kom till USA

när Zohran var sju år gammal.

Mamdani har lovat många saker.

Han vill att bussarna i New York

ska vara gratis.

Han vill höja skatten för rika,

och ordna billigare mataffärer

och lägenheter.

Mamdani har ett stort

konto i appen Tiktok.

Där följer många

unga personer honom.

Över fem miljoner människor

i New York fick rösta.

Fler än två miljoner gjorde det.

Det var fler än på över 50 år.

USAs ledare Donald Trump

är med i partiet Republikanerna.

Trump gillar inte Mamdanis politik.

Trump har sagt att han ska stoppa

pengar till New York

om Mamdani inte sköter sig

efter valet.

Alla politiker i Demokraterna

gillar inte heller Mamdanis politik.

En del tycker att han är

för mycket åt vänster i politiken.

