Världen
Israels militärer vid gränsen mot området Gaza. Bilden är från den 18 november. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT
Flera döda i attacker i Gaza
På onsdagen attackerade
flygplan från Israel
delar av området Gaza.
Attackerna var
i området Khan Yunis
och Gaza stad.
28 människor har dött
i attackerna.
Det säger sjukhus och
myndigheter i området,
skriver den israeliska
tidningen Haaretz.
Före attackerna
ska terrorister i gruppen Hamas
ha skjutit mot Israels soldater.
Det hände i Khan Yunis.
Det säger Israels militärer, IDF.
Skotten var ett brott
mot pausen i kriget.
Det säger IDF.
Därför attackerade IDF
platser i Gaza
där de säger
att det finns terrorister
från Hamas.
Det är inte känt om någon
ledare för Hamas dog
i attackerna.
Men flera av de döda
är kvinnor och barn,
skriver Haaretz.
Onsdagens attack
är en av de dödligaste
sedan pausen
i kriget började
den 10 oktober.
8 SIDOR/TT
20 november 2025
😭
Jag ska be Jesus om hjälp med att krossa terroristerna i världen. Ni förstör för oss alka.
Är dem förtfarande morder i Gasa detta är konsumtion teori som dömda dem .det är strelist (krånkligt)problem .