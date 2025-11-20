Världen

Längst bort syns staden. Sedan kommer ett fält, efter det ett staket. Israels militärer är vid staketet.

Israels militärer vid gränsen mot området Gaza. Bilden är från den 18 november. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT

Flera döda i attacker i Gaza

På onsdagen attackerade
flygplan från Israel
delar av området Gaza.

Attackerna var
i området Khan Yunis
och Gaza stad.

28 människor har dött
i attackerna.
Det säger sjukhus och
myndigheter i området,
skriver den israeliska
tidningen Haaretz.

Före attackerna
ska terrorister i gruppen Hamas
ha skjutit mot Israels soldater.
Det hände i Khan Yunis.
Det säger Israels militärer, IDF.

Skotten var ett brott
mot pausen i kriget.
Det säger IDF.
Därför attackerade IDF
platser i Gaza
där de säger
att det finns terrorister
från Hamas.

Det är inte känt om någon
ledare för Hamas dog
i attackerna.
Men flera av de döda
är kvinnor och barn,
skriver Haaretz.

Onsdagens attack
är en av de dödligaste
sedan pausen
i kriget började
den 10 oktober.

20 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. 😭 skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:16

    😭

    Svara
  2. Flingan skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:28

    Jag ska be Jesus om hjälp med att krossa terroristerna i världen. Ni förstör för oss alka.

    Svara
  3. Spän skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:51

    Är dem förtfarande morder i Gasa detta är konsumtion teori som dömda dem .det är strelist (krånkligt)problem .

    Svara
