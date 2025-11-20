Flera döda i attacker i Gaza

På onsdagen attackerade

flygplan från Israel

delar av området Gaza.

Attackerna var

i området Khan Yunis

och Gaza stad.

28 människor har dött

i attackerna.

Det säger sjukhus och

myndigheter i området,

skriver den israeliska

tidningen Haaretz.

Före attackerna

ska terrorister i gruppen Hamas

ha skjutit mot Israels soldater.

Det hände i Khan Yunis.

Det säger Israels militärer, IDF.

Skotten var ett brott

mot pausen i kriget.

Det säger IDF.

Därför attackerade IDF

platser i Gaza

där de säger

att det finns terrorister

från Hamas.

Det är inte känt om någon

ledare för Hamas dog

i attackerna.

Men flera av de döda

är kvinnor och barn,

skriver Haaretz.

Onsdagens attack

är en av de dödligaste

sedan pausen

i kriget började

den 10 oktober.

