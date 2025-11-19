Världen
En kvinna får hjälp efter en rysk attack mot staden Charkiv i Ukraina. Foto: Andrii Marienko/AP/TT
Flera döda i rysk attack
Ryssland har gjort
en stor attack mot Ukraina.
Det hände på natten
mellan tisdag och onsdag.
Ryssland attackerade
från luften med
flera hundra drönare
och 50 robotar.
Det säger Ukrainas
myndigheter.
Flera områden i Ukraina
blev attackerade.
I staden Ternopil blev höga hus
med lägenheter träffade.
Minst nio personer dog.
– Husen är helt förstörda.
Det kan ligga fler
människor under dem.
Det skriver Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj
på internet.
I staden Charkiv
blev 30 människor skadade
i en attack mot ett hus.
Det är tredje natten i rad
som Ryssland bombar hus
där folk bor.
Det var även ryska attacker
nära Ukrainas gräns
mot Polen och Rumänien.
Båda länderna skickade upp
egna stridsflygplan
för att vakta gränsen.
Samtidigt arbetar Zelenskyj
med att ordna fred.
I dag, onsdag, ska han
träffa Turkiets ledare
Recep Tayyip Erdogan
i staden Ankara i Turkiet.
– Jag gör allt jag kan
för att få ett slut
på Rysslands krig,
skriver Zelenskyj på internet.
Det är snart fyra år
sedan Ryssland började
sitt stora krig mot Ukraina.
8 SIDOR/TT
Man kan knappast påstå att nyheten är bra eller dålig ,
Det är alltid besvärligt när människor dör,
Efter det kan man ju fråga vad detta krig kostar