Flera döda i rysk attack

Ryssland har gjort

en stor attack mot Ukraina.

Det hände på natten

mellan tisdag och onsdag.

Ryssland attackerade

från luften med

flera hundra drönare

och 50 robotar.

Det säger Ukrainas

myndigheter.

Flera områden i Ukraina

blev attackerade.

I staden Ternopil blev höga hus

med lägenheter träffade.

Minst nio personer dog.

– Husen är helt förstörda.

Det kan ligga fler

människor under dem.

Det skriver Ukrainas president

Volodymyr Zelenskyj

på internet.

I staden Charkiv

blev 30 människor skadade

i en attack mot ett hus.

Det är tredje natten i rad

som Ryssland bombar hus

där folk bor.

Det var även ryska attacker

nära Ukrainas gräns

mot Polen och Rumänien.

Båda länderna skickade upp

egna stridsflygplan

för att vakta gränsen.

Samtidigt arbetar Zelenskyj

med att ordna fred.

I dag, onsdag, ska han

träffa Turkiets ledare

Recep Tayyip Erdogan

i staden Ankara i Turkiet.

– Jag gör allt jag kan

för att få ett slut

på Rysslands krig,

skriver Zelenskyj på internet.

Det är snart fyra år

sedan Ryssland började

sitt stora krig mot Ukraina.

