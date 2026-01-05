Världen

Människor lagar hamburgare.

Storbritannien förbjuder reklam för mat som inte är bra att äta. Foto: Jessica Gow/TT

Brittiskt stopp för viss reklam

Storbritannien har bestämt
att stoppa viss reklam för barn.
Det är reklam för mat
som inte är bra att äta.

Landet har stora problem
med barn som väger för mycket.
Många äter mat som har
mycket fett och socker.

Förbudet gäller för
reklam på tv fram till
klockan 21 på kvällarna.
Det gäller också viss
reklam på internet.

Experter på hälsa
i Storbritannien
tycker att förbudet är bra.
Men de vill att regeringen
gör ännu mer
för att se till
att barn inte äter dålig mat.

8 SIDOR/TT

5 januari 2026

