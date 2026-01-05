Brittiskt stopp för viss reklam

Storbritannien har bestämt

att stoppa viss reklam för barn.

Det är reklam för mat

som inte är bra att äta.

Landet har stora problem

med barn som väger för mycket.

Många äter mat som har

mycket fett och socker.

Förbudet gäller för

reklam på tv fram till

klockan 21 på kvällarna.

Det gäller också viss

reklam på internet.

Experter på hälsa

i Storbritannien

tycker att förbudet är bra.

Men de vill att regeringen

gör ännu mer

för att se till

att barn inte äter dålig mat.

