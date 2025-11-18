Världen
Ett annat möte i säkerhetsrådet. Foto: Charly Triballeau/AP/TT
FN sa ja till plan för fred
Det är krig mellan Israel
och gruppen Hamas
i området Gaza.
Just nu är det
en paus i kriget.
USA har varit med
och gjort en plan för fred.
Nu har gruppen säkerhetsrådet
sagt ja till planen.
Säkerhetsrådet
är en viktig grupp
i Förenta Nationerna, FN.
Femton länder
är med i gruppen.
En del av planen är
att skicka soldater till Gaza
som ser till att det är fred.
De ska kontrollera gränser,
skydda vanliga människor
och se till att hjälp kommer fram.
Både Israel och Hamas
är kritiska till
olika delar av planen.
8 SIDOR/TT
Förenta Nationernas säkerhetsråd
Säkerhetsrådet är en grupp
i Förenta Nationerna, FN.
De här fem länderna
är alltid med i gruppen.
Alla fem kan stoppa beslut.
- Kina
- Frankrike
- Ryssland
- Storbritannien
- USA
Tio andra länderna är också med.
De är med i två år.
Sedan byts de ut.
Just nu är de här tio med:
- Algeriet
- Guyana
- Sydkorea
- Sierra Leone
- Slovenien
- Danmark
- Grekland
- Pakistan
- Panama
- Somalia
18 november 2025
