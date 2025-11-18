Världen

Människor som sitter kring ett stort runt bord.

Ett annat möte i säkerhetsrådet. Foto: Charly Triballeau/AP/TT

FN sa ja till plan för fred

Det är krig mellan Israel
och gruppen Hamas
i området Gaza.
Just nu är det
en paus i kriget.

USA har varit med
och gjort en plan för fred.
Nu har gruppen säkerhetsrådet
sagt ja till planen.

Säkerhetsrådet
är en viktig grupp
i Förenta Nationerna, FN.
Femton länder
är med i gruppen.

En del av planen är
att skicka soldater till Gaza
som ser till att det är fred.
De ska kontrollera gränser,
skydda vanliga människor
och se till att hjälp kommer fram.

Både Israel och Hamas
är kritiska till
olika delar av planen.

8 SIDOR/TT

Förenta Nationernas säkerhetsråd

Säkerhetsrådet är en grupp
i Förenta Nationerna, FN.
De här fem länderna
är alltid med i gruppen.
Alla fem kan stoppa beslut.

  • Kina
  • Frankrike
  • Ryssland
  • Storbritannien
  • USA

Tio andra länderna är också med.
De är med i två år.
Sedan byts de ut.
Just nu är de här tio med:

  • Algeriet
  • Guyana
  • Sydkorea
  • Sierra Leone
  • Slovenien
  • Danmark
  • Grekland
  • Pakistan
  • Panama
  • Somalia

18 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    18 november, 2025 kl. 09:55

    bra

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar