FN sa ja till plan för fred

Det är krig mellan Israel

och gruppen Hamas

i området Gaza.

Just nu är det

en paus i kriget.

USA har varit med

och gjort en plan för fred.

Nu har gruppen säkerhetsrådet

sagt ja till planen.

Säkerhetsrådet

är en viktig grupp

i Förenta Nationerna, FN.

Femton länder

är med i gruppen.

En del av planen är

att skicka soldater till Gaza

som ser till att det är fred.

De ska kontrollera gränser,

skydda vanliga människor

och se till att hjälp kommer fram.

Både Israel och Hamas

är kritiska till

olika delar av planen.

8 SIDOR/TT