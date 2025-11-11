Ett gammalt fartyg

går att se på en strand i Vietnam.

Fartyget kom fram

efter att den dödliga stormen

blåste över landet.

Stormen var en tyfon.

Den blåste över flera länder

i Asien förra veckan.

I Vietnam dog minst fem personer.

I Filippinerna dog över 220 personer.

Utanför staden Hoi An i Vietnam

gjorde stormen att det

gamla fartyget blåste fram.

Fartyget är kanske 700 år.

Det är 17 meter långt.

Fartyget är nästan inte alls trasigt.

Människor som handlade med siden,

keramik och kryddor

kan ha använt det.

Staden Hoi An är känd

för att ha varit

en viktig plats för handel.

Fartyget upptäcktes

redan år 2023.

Men det har inte kunnat flyttas.

