Världen
Det gamla fartyget ligger i sanden vid stranden. Det kan vara 700 år gammalt. Foto: Tam Xuan/AFP/TT
Gammalt fartyg går att se
Ett gammalt fartyg
går att se på en strand i Vietnam.
Fartyget kom fram
efter att den dödliga stormen
blåste över landet.
Stormen var en tyfon.
Den blåste över flera länder
i Asien förra veckan.
I Vietnam dog minst fem personer.
I Filippinerna dog över 220 personer.
Utanför staden Hoi An i Vietnam
gjorde stormen att det
gamla fartyget blåste fram.
Fartyget är kanske 700 år.
Det är 17 meter långt.
Fartyget är nästan inte alls trasigt.
Människor som handlade med siden,
keramik och kryddor
kan ha använt det.
Staden Hoi An är känd
för att ha varit
en viktig plats för handel.
Fartyget upptäcktes
redan år 2023.
Men det har inte kunnat flyttas.
8 SIDOR/TT
11 november 2025