Världen

Träd ligger ner på en gata. En man går vid sidan om.

Träd har blåst ner i Dak Lak i Vietnam. Foto: Hau Dinh/AP/TT

Stort oväder i Vietnam

I början av veckan
dog nästan 200 människor
i ett stort oväder
i landet Filippinerna.

Sedan fortsatte ovädret.
I torsdags kom det
fram till landet Vietnam.

Där blåser det storm
och regnar mycket.
En del vågor
som slår mot land
är tio meter höga.

Flera tusen hus
har blivit förstörda
och fem personer
har dött i ovädret.
Det berättar tidningar
i Vietnam.

Många tusen människor
som bor nära havet har flytt
till säkrare platser.

56-åriga Tran Thi Nghia
är en av dem.
Hon har hittat skydd
i en skola.

– Jag är inte ung längre.
Jag vill inte riskera
mitt liv, säger hon.

Nyligen dog nästan 50 människor
i stora översvämningar i Vietnam.
Det nya ovädret kommer
till ungefär samma platser.

Nu kan ännu fler
städer bli översvämmade.
Det varnar myndigheterna.

8 SIDOR/TT

7 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. David skriver:
    7 november, 2025 kl. 11:30

    Jag bor i vietnam

    Svara
  2. Anonym skriver:
    7 november, 2025 kl. 12:19

    Jag ber för dem😢

    Svara
  3. Hana skriver:
    7 november, 2025 kl. 14:13

    Jag bryr mig om mitt land❤❤❤❤

    Svara
