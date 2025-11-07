Stort oväder i Vietnam

I början av veckan

dog nästan 200 människor

i ett stort oväder

i landet Filippinerna.

Sedan fortsatte ovädret.

I torsdags kom det

fram till landet Vietnam.

Där blåser det storm

och regnar mycket.

En del vågor

som slår mot land

är tio meter höga.

Flera tusen hus

har blivit förstörda

och fem personer

har dött i ovädret.

Det berättar tidningar

i Vietnam.

Många tusen människor

som bor nära havet har flytt

till säkrare platser.

56-åriga Tran Thi Nghia

är en av dem.

Hon har hittat skydd

i en skola.

– Jag är inte ung längre.

Jag vill inte riskera

mitt liv, säger hon.

Nyligen dog nästan 50 människor

i stora översvämningar i Vietnam.

Det nya ovädret kommer

till ungefär samma platser.

Nu kan ännu fler

städer bli översvämmade.

Det varnar myndigheterna.

