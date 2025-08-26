Folk flydde kraftig vind

En kraftig vind

som heter Kajiki

har nått Vietnam.

Kajiki är en tyfon.

Den har blåst över

45 meter per sekund.

Över en halv miljon människor

har tvingats fly sina hem.

– Jag är rädd. Men vi måste

acceptera det som händer.

Vi kan inte göra någonting

åt naturen.

Det säger Le Manh Tung

till nyhetsbyrån AP.

Han har lämnat sitt hem.

Nu får han skydd på

en arena för idrott.

Tyfonen har också orsakat

stora vågor.

Nära tio meter höga vågor

nådde land tidigare

under måndagen.

8 SIDOR/TT