Världen

En strand med ett torn. Bakom syns de stora vågorna.

Stora vågor utanför staden Ha Tinh. Foto: Nguyen Dong/AP/TT

Folk flydde kraftig vind

En kraftig vind
som heter Kajiki
har nått Vietnam.

Kajiki är en tyfon.
Den har blåst över
45 meter per sekund.

Över en halv miljon människor
har tvingats fly sina hem.

– Jag är rädd. Men vi måste
acceptera det som händer.
Vi kan inte göra någonting
åt naturen.

Det säger Le Manh Tung
till nyhetsbyrån AP.
Han har lämnat sitt hem.
Nu får han skydd på
en arena för idrott.

Tyfonen har också orsakat
stora vågor.
Nära tio meter höga vågor
nådde land tidigare
under måndagen.

8 SIDOR/TT

26 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar