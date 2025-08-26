Världen
Stora vågor utanför staden Ha Tinh. Foto: Nguyen Dong/AP/TT
Folk flydde kraftig vind
En kraftig vind
som heter Kajiki
har nått Vietnam.
Kajiki är en tyfon.
Den har blåst över
45 meter per sekund.
Över en halv miljon människor
har tvingats fly sina hem.
– Jag är rädd. Men vi måste
acceptera det som händer.
Vi kan inte göra någonting
åt naturen.
Det säger Le Manh Tung
till nyhetsbyrån AP.
Han har lämnat sitt hem.
Nu får han skydd på
en arena för idrott.
Tyfonen har också orsakat
stora vågor.
Nära tio meter höga vågor
nådde land tidigare
under måndagen.
8 SIDOR/TT
26 augusti 2025