Många vill inte minska utsläpp

Just nu har Förenta Nationerna, FN,

sitt stora möte om klimatet.

Mötet är i Brasilien.

Politiker och experter

pratar om hur världens länder

ska minska sina utsläpp

som värmer upp klimatet.

Det är utsläpp från kol, olja

och naturgas, fossila bränslen.

Men många som är på mötet

vill inte att utsläppen ska minska.

Flera tusen personer

på mötet tycker så.

Personerna vill skydda företag

som jobbar med kol och olja.

De vill styra politikerna.

Personerna kallas lobbyister.

Christina Toenshoff är forskare.

Hon undersöker

hur lobbyister styr

politiken om klimatet.

– Lobbyisterna vill inte snabbt

få fort fossila bränslen

som värmer upp klimatet,

säger Christina Toenshoff

Hon säger att de här personerna

får vara med på mötena om klimatet.

De får prata om

vilka ord som ska skrivas

på pappren om mötet.

Efter förra mötet om klimatet

var orden fossila bränslen

inte ens med i pappren efteråt.

Toenshoff tror att det

beror på lobbyisternas makt.

Flera organisationer kräver

att lobbyister ska stoppas

från att vara med på

FNs möten om klimatet.

8 SIDOR/TT