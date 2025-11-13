Världen
Många på mötet i Brasilien vill inte att utsläppen minskar. Foto: Fernando Llano/AP/TT
Christina Toenshoff forskar om hur vissa personer försöker styra politiken om klimatet. Foto: Universitetet i Leiden.
Många vill inte minska utsläpp
Just nu har Förenta Nationerna, FN,
sitt stora möte om klimatet.
Mötet är i Brasilien.
Politiker och experter
pratar om hur världens länder
ska minska sina utsläpp
som värmer upp klimatet.
Det är utsläpp från kol, olja
och naturgas, fossila bränslen.
Men många som är på mötet
vill inte att utsläppen ska minska.
Flera tusen personer
på mötet tycker så.
Personerna vill skydda företag
som jobbar med kol och olja.
De vill styra politikerna.
Personerna kallas lobbyister.
Christina Toenshoff är forskare.
Hon undersöker
hur lobbyister styr
politiken om klimatet.
– Lobbyisterna vill inte snabbt
få fort fossila bränslen
som värmer upp klimatet,
säger Christina Toenshoff
Hon säger att de här personerna
får vara med på mötena om klimatet.
De får prata om
vilka ord som ska skrivas
på pappren om mötet.
Efter förra mötet om klimatet
var orden fossila bränslen
inte ens med i pappren efteråt.
Toenshoff tror att det
beror på lobbyisternas makt.
Flera organisationer kräver
att lobbyister ska stoppas
från att vara med på
FNs möten om klimatet.
8 SIDOR/TT
Utsläppen minskar inte
- Utsläpp från kol och olja
värmer upp klimatet.
Det kallas fossila bränslen.
- Utsläppen kommer från fabriker,
bilar, båtar, flyg, jordbruk
och sopor, till exempel.
- Utsläppen i luften ökar
lite långsammare än tidigare.
Men samtidigt ser utsläppen ut att bli
större än någonsin år 2025.
- Det visar en ny undersökning.
Den heter Global Carbon Budget.
13 november 2025