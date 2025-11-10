Ny storm över Filippinerna

En kraftig storm,

en tyfon,

har dragit in

i landet Filippinerna.

Det är mycket regn

och översvämningar.

Vågorna i havet

är extra stora.

Stormen har också

förstört hus.

Hittills har två människor

dött i stormen.

Över en miljon människor

har tvingats lämna sina hem.

Det är den andra stormen

på kort tid som drar in

över Filippinerna.

Nyligen dog över 200 människor

när en annan kraftig tyfon

blåste över landet.

8 SIDOR/TT