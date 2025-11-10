Världen
En ny storm har dragit in i landet Filippinerna. Foto: Philippine Coast Guard/AP/TT
Ny storm över Filippinerna
En kraftig storm,
en tyfon,
har dragit in
i landet Filippinerna.
Det är mycket regn
och översvämningar.
Vågorna i havet
är extra stora.
Stormen har också
förstört hus.
Hittills har två människor
dött i stormen.
Över en miljon människor
har tvingats lämna sina hem.
Det är den andra stormen
på kort tid som drar in
över Filippinerna.
Nyligen dog över 200 människor
när en annan kraftig tyfon
blåste över landet.
8 SIDOR/TT
10 november 2025
