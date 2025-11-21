Plan för fred i Ukraina

Rysslands stora attack

mot Ukraina startade

i februari år 2022.

Nyligen dog nästan

30 människor i en rysk attack

mot staden Ternopil

i västra Ukraina.

USAs president Donald Trump

har tidigare försökt

att ordna fred.

Nu har USA en ny plan

för hur kriget kan ta slut.

USA har jobbat med planen

tillsammans med Ryssland.

Planen säger att

• Ukraina ska ge

flera områden i Ukraina

till Ryssland.

Det gäller bland annat

områdena Krim, Luhansk

och Donetsk.

• Ukraina ska minska

sin militär till

600 tusen soldater.

• Ukraina ska lova

att inte gå med

i gruppen Nato.

• Samtidigt ska Ryssland

lova att inte attackera

Ukraina i framtiden.

Planen säger också

att andra länder ska ge

Ukraina skydd om Ryssland

ändå gör nya attacker.

Fredrik Wesslau är expert på

Utrikespolitiska institutet.

Han tycker att planen

är dålig för Ukraina.

– Planen säger ja till

många av Rysslands krav.

Men Ukraina kommer att

få svårt att försvara sig,

säger han.

Ukrainas president

Volodymyr Zelenskyj säger

att Ukraina vill prata om planen

med USA och andra länder.

