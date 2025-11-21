Världen
Ryssland attackerade nyligen hus i staden Ternopil. Till höger experten Fredrik Wesslau. Foto: AP och Utrikespolitiska institutet
Plan för fred i Ukraina
Rysslands stora attack
mot Ukraina startade
i februari år 2022.
Nyligen dog nästan
30 människor i en rysk attack
mot staden Ternopil
i västra Ukraina.
USAs president Donald Trump
har tidigare försökt
att ordna fred.
Nu har USA en ny plan
för hur kriget kan ta slut.
USA har jobbat med planen
tillsammans med Ryssland.
Planen säger att
• Ukraina ska ge
flera områden i Ukraina
till Ryssland.
Det gäller bland annat
områdena Krim, Luhansk
och Donetsk.
• Ukraina ska minska
sin militär till
600 tusen soldater.
• Ukraina ska lova
att inte gå med
i gruppen Nato.
• Samtidigt ska Ryssland
lova att inte attackera
Ukraina i framtiden.
Planen säger också
att andra länder ska ge
Ukraina skydd om Ryssland
ändå gör nya attacker.
Fredrik Wesslau är expert på
Utrikespolitiska institutet.
Han tycker att planen
är dålig för Ukraina.
– Planen säger ja till
många av Rysslands krav.
Men Ukraina kommer att
få svårt att försvara sig,
säger han.
Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj säger
att Ukraina vill prata om planen
med USA och andra länder.
8 SIDOR/TT
21 november 2025
