Världen

Två bilder. En på ett hus som blivit träffat av bomber. En är ett porträtt av experten.

Ryssland attackerade nyligen hus i staden Ternopil. Till höger experten Fredrik Wesslau. Foto: AP och Utrikespolitiska institutet

Plan för fred i Ukraina

Rysslands stora attack
mot Ukraina startade
i februari år 2022.

Nyligen dog nästan
30 människor i en rysk attack
mot staden Ternopil
i västra Ukraina.

USAs president Donald Trump
har tidigare försökt
att ordna fred.

Nu har USA en ny plan
för hur kriget kan ta slut.
USA har jobbat med planen
tillsammans med Ryssland.

Planen säger att

• Ukraina ska ge
flera områden i Ukraina
till Ryssland.
Det gäller bland annat
områdena Krim, Luhansk
och Donetsk.

• Ukraina ska minska
sin militär till
600 tusen soldater.

• Ukraina ska lova
att inte gå med
i gruppen Nato.

• Samtidigt ska Ryssland
lova att inte attackera
Ukraina i framtiden.

Planen säger också
att andra länder ska ge
Ukraina skydd om Ryssland
ändå gör nya attacker.

Fredrik Wesslau är expert på
Utrikespolitiska institutet.
Han tycker att planen
är dålig för Ukraina.

– Planen säger ja till
många av Rysslands krav.
Men Ukraina kommer att
få svårt att försvara sig,
säger han.

Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj säger
att Ukraina vill prata om planen
med USA och andra länder.

8 SIDOR/TT

21 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. nanna skriver:
    21 november, 2025 kl. 09:51

    Synd om Ukraina och rysland

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 november, 2025 kl. 10:07

    Det låter konstigt…😔

    Svara
  3. Anonym skriver:
    21 november, 2025 kl. 10:17

    Det är dålig plan, Ryssland kommer aldrig följa planer even om de låvar😤😤😤😤

    Svara
  4. Anonym skriver:
    21 november, 2025 kl. 12:39

    Det liknar Versaillesfredsavtalet, så orättvis!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar