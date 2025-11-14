Stor attack mot Kiev

Rysslands krig

mot Ukraina fortsätter.

Natten mot fredagen

gjorde Ryssland

en stor attack

mot Ukrainas huvudstad Kiev.

Attacken kom från luften

med många drönare och robotar.

– Det har varit

en väldigt jobbig natt

här i Kiev. Det började

kring midnatt.

Sedan var det explosioner

under en väldigt lång tid.

Det säger journalisten

Elin Jönsson från SVT.

Flera hus med lägenheter

började brinna.

Minst sex människor dog.

Ännu fler är skadade.

Bland de skadade finns

barn och en gravid kvinna.

Det skriver Ukrainas president

Volodymyr Zelenskyj på internet.

Ryssland ska även ha

attackerat städerna

Charkiv och Odessa.

Under natten gjorde Ukraina

också flera attacker mot Ryssland.

Ukrainska drönare

attackerade ryska fabriker

och lager för olja.

Det hände vid Svarta havet

och nära landet Kazakstan.

Det skriver tidningen

Kiev Independent.

Ryska myndigheter säger

att de har skjutit ner

200 ukrainska drönare.

Det stora kriget mellan Ukraina

och Ryssland började

den 24 februari år 2022.

Då attackerade Ryssland Ukraina.

