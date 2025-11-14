Världen

    En lägenhet i ett hus som attackerades i Kiev under natten till fredag. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT

    En explosion syns under den ryska attacken mot Kiev i natt. Foto: AP/TT

Stor attack mot Kiev

Rysslands krig
mot Ukraina fortsätter.
Natten mot fredagen
gjorde Ryssland
en stor attack
mot Ukrainas huvudstad Kiev.

Attacken kom från luften
med många drönare och robotar.

– Det har varit
en väldigt jobbig natt
här i Kiev. Det började
kring midnatt.
Sedan var det explosioner
under en väldigt lång tid.

Det säger journalisten
Elin Jönsson från SVT.

Flera hus med lägenheter
började brinna.
Minst sex människor dog.
Ännu fler är skadade.
Bland de skadade finns
barn och en gravid kvinna.

Det skriver Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj på internet.

Ryssland ska även ha
attackerat städerna
Charkiv och Odessa.

Under natten gjorde Ukraina
också flera attacker mot Ryssland.

Ukrainska drönare
attackerade ryska fabriker
och lager för olja.
Det hände vid Svarta havet
och nära landet Kazakstan.

Det skriver tidningen
Kiev Independent.

Ryska myndigheter säger
att de har skjutit ner
200 ukrainska drönare.

Det stora kriget mellan Ukraina
och Ryssland började
den 24 februari år 2022.
Då attackerade Ryssland Ukraina.

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Vinne skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:36

    Vad tycker Kazakstan om detta? Bra jobbat av Ukrainska att ge igen!

    Svara
