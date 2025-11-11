Världen
En arbetare på en oljeplattform. Foto: Dario Lopez-Mills/AP/TT
Tunga arbetare kan få sluta
Över två tusen brittiska arbetare
som väger mer än 124 kilo
kan få sluta på sina jobb.
Det gäller arbetare som jobbar
i företag inom till exempel
olja, gas och vindkraft.
Arbetarna jobbar ofta
på en plats ute i havet,
en oljeplattform.
Där kan de jobba med
att borra efter olja.
Om ett år kommer nya regler
för sådana jobb i Storbritannien.
Det handlar om säkerhet.
Det måste gå att rädda
arbetare från oljeplattformar.
De måste kunna hissas upp
till en helikopter
om det blir problem.
Därför ska de inte få väga
mer än 124 kilo.
Men minst 2 500 arbetare
väger mer än 124 kilo.
Många andra väger nästan lika mycket.
Organisationen för arbetarna
ska hjälpa dem
att gå ner i vikt.
– Annars kan de få sluta på jobbet,
säger Graham Skinner
i organisationen.
11 november 2025
