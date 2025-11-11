Tunga arbetare kan få sluta

Över två tusen brittiska arbetare

som väger mer än 124 kilo

kan få sluta på sina jobb.

Det gäller arbetare som jobbar

i företag inom till exempel

olja, gas och vindkraft.

Arbetarna jobbar ofta

på en plats ute i havet,

en oljeplattform.

Där kan de jobba med

att borra efter olja.

Om ett år kommer nya regler

för sådana jobb i Storbritannien.

Det handlar om säkerhet.

Det måste gå att rädda

arbetare från oljeplattformar.

De måste kunna hissas upp

till en helikopter

om det blir problem.

Därför ska de inte få väga

mer än 124 kilo.

Men minst 2 500 arbetare

väger mer än 124 kilo.

Många andra väger nästan lika mycket.

Organisationen för arbetarna

ska hjälpa dem

att gå ner i vikt.

– Annars kan de få sluta på jobbet,

säger Graham Skinner

i organisationen.

8 SIDOR/TT