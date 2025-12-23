Världen
Ryssland skjuter en raket mot Ukraina. Bilden är från den 16 december. Foto: Ryssland/AP/TT
Attacker mot Ukraina
Ryssland har attackerat
flera städer i Ukraina.
Viktiga fabriker
blev också attackerade.
Minst två personer har dött.
Flera är skadade.
Många är barn.
Det skriver tidningar
i Ukraina.
Några av städerna i Ukraina
som larmat om attackerna är
- Kiev
- Rivne
- Tjerkasy.
Samtidigt fortsätter
samtalen om fred i USA.
Ministrar från
Ryssland och Ukraina
har egna möten med
viktiga personer i USA.
