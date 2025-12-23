Världen

En raket är på väg att skjutas iväg. Det berinner och ryker ifrån den.

Ryssland skjuter en raket mot Ukraina. Bilden är från den 16 december. Foto: Ryssland/AP/TT

Attacker mot Ukraina

Ryssland har attackerat
flera städer i Ukraina.
Viktiga fabriker
blev också attackerade.

Minst två personer har dött.
Flera är skadade.
Många är barn.
Det skriver tidningar
i Ukraina.

Några av städerna i Ukraina
som larmat om attackerna är

  • Kiev
  • Rivne
  • Tjerkasy.

Samtidigt fortsätter
samtalen om fred i USA.
Ministrar från
Ryssland och Ukraina
har egna möten med
viktiga personer i USA.

23 december 2025

