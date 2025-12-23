Attacker mot Ukraina

Ryssland har attackerat

flera städer i Ukraina.

Viktiga fabriker

blev också attackerade.

Minst två personer har dött.

Flera är skadade.

Många är barn.

Det skriver tidningar

i Ukraina.

Några av städerna i Ukraina

som larmat om attackerna är

Kiev

Rivne

Tjerkasy.

Samtidigt fortsätter

samtalen om fred i USA.

Ministrar från

Ryssland och Ukraina

har egna möten med

viktiga personer i USA.

