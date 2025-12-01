Världen
En flicka rullar en vagn med bröd i Gaza. Två barn dödades i Gaza i lördags. Foto: Abdel Kareem/AP/TT
Barn dödade i israelisk attack
Israels militärer dödade
två barn i Gaza i en attack
med drönare.
Attacken hände i lördags.
Barnen var bröder.
Deras namn var
Juma Abu Assi
och Fadi Abu Assi.
De var åtta och elva år gamla.
Bröderna var ute och hjälpte
sin pappa att hitta ved.
Barnen ska ha korsat en gräns
som Israels militärer
har satt upp i Gaza, gula linjen.
Men för att veta exakt var linjen
går behöver folk en karta.
Det hade inte bröderna.
Israels militärer har sagt
att de två personerna var ett hot
för att de närmade sig linjen.
Över 70 tusen människor
har nu dött i Gaza
sedan kriget startade.
Det säger Gazas myndigheter
som styrs av gruppen Hamas.
FN och andra experter säger
att siffrorna går att lita på.
Över 20 tusen av
de dödade i Gaza är barn.
Det säger organisationen
Rädda barnen.
Många döda trots paus
- Sedan den 10 oktober
är det paus i kriget
i det palestinska området Gaza.
- Under tiden har över 354 människor
dödats i Israels attacker.
- Tre israeliska soldater
har också dödats i Gaza
under denna tid. De dödades
av palestinska grupper med vapen.
- Över 16 tusen människor
i Gaza behöver akut vård.
Det finns inget sjukhus
i Gaza som fungerar helt.
- FN säger också att mycket hjälp
med mat och mediciner
fortfarande blir stoppad.
1 december 2025
