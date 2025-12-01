Världen

Ett barn går med en vagn. Bakom henne syns förstörda hus.

En flicka rullar en vagn med bröd i Gaza. Två barn dödades i Gaza i lördags. Foto: Abdel Kareem/AP/TT

Barn dödade i israelisk attack

Israels militärer dödade
två barn i Gaza i en attack
med drönare.
Attacken hände i lördags.

Barnen var bröder.
Deras namn var
Juma Abu Assi
och Fadi Abu Assi.
De var åtta och elva år gamla.
Bröderna var ute och hjälpte
sin pappa att hitta ved.

Barnen ska ha korsat en gräns
som Israels militärer
har satt upp i Gaza, gula linjen.
Men för att veta exakt var linjen
går behöver folk en karta.
Det hade inte bröderna.

Israels militärer har sagt
att de två personerna var ett hot
för att de närmade sig linjen.

Över 70 tusen människor
har nu dött i Gaza
sedan kriget startade.

Det säger Gazas myndigheter
som styrs av gruppen Hamas.
FN och andra experter säger
att siffrorna går att lita på.

Över 20 tusen av
de dödade i Gaza är barn.
Det säger organisationen
Rädda barnen.

8 SIDOR OCH TT

Många döda trots paus

  • Sedan den 10 oktober
    är det paus i kriget
    i det palestinska området Gaza.
  • Under tiden har över 354 människor
    dödats i Israels attacker.
  • Tre israeliska soldater
    har också dödats i Gaza
    under denna tid. De dödades
    av palestinska grupper med vapen.
  • Över 16 tusen människor
    i Gaza behöver akut vård.
    Det finns inget sjukhus
    i Gaza som fungerar helt.
  • FN säger också att mycket hjälp
    med mat och mediciner
    fortfarande blir stoppad.

1 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    1 december, 2025 kl. 10:29

    😭😠🖤

    Svara
  2. Liza skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:11

    Enligt Gaza” dom 2 var ett hot” tala om avhumanisering. Det här var 2 barn som var ute och leta efter bröd,och behövde ved. ❤️‍🩹

    Svara
  3. 7Sidor☑ skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:31

    Hej Liza
    Tyväär är det här sant
    Vad du säger tack för
    du tar upp så andra förstår

    Svara
  4. Anonym skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:39

    😢🖤

    Svara
  5. . skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:52

    Dåligt av militären.
    Hur ska de veta var lingen är om de inte har karta??
    Ingen har en mynt för att köpa en karta

    Svara
  6. jag älskar åla människor skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:23

    man blir ledsen av att läsa detta 😭😭😭😢😢

    Svara
  7. boy to a have a mum skriver:
    1 december, 2025 kl. 14:06

    😭😢😤😤😤😤😤😤 nej det kan inte göra så

    Svara
  8. Viking skriver:
    1 december, 2025 kl. 19:52

    Gazatjat. 🤮🤮🤮

    Svara
  9. C skriver:
    1 december, 2025 kl. 22:05

    Hamas måste ge upp

    Svara
