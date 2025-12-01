Barn dödade i israelisk attack

Israels militärer dödade

två barn i Gaza i en attack

med drönare.

Attacken hände i lördags.

Barnen var bröder.

Deras namn var

Juma Abu Assi

och Fadi Abu Assi.

De var åtta och elva år gamla.

Bröderna var ute och hjälpte

sin pappa att hitta ved.

Barnen ska ha korsat en gräns

som Israels militärer

har satt upp i Gaza, gula linjen.

Men för att veta exakt var linjen

går behöver folk en karta.

Det hade inte bröderna.

Israels militärer har sagt

att de två personerna var ett hot

för att de närmade sig linjen.

Över 70 tusen människor

har nu dött i Gaza

sedan kriget startade.

Det säger Gazas myndigheter

som styrs av gruppen Hamas.

FN och andra experter säger

att siffrorna går att lita på.

Över 20 tusen av

de dödade i Gaza är barn.

Det säger organisationen

Rädda barnen.

