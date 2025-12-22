Bilder från undersökning fria

En stor undersökning

om sexbrott i USA

har länge varit hemlig.

Den handlar om Jeffrey Epstein.

Han var en rik man

som gjorde massor av sexbrott

mot unga kvinnor och barn.

Han tog livet av sig år 2019.

Många andra rika och

kända män kan ha gjort

sexbrott tillsammans med Epstein.

Politikerna i USAs riksdag

bestämde därför

att polisernas undersökning om Epstein

skulle bli fri att läsa.

Nu har tusentals bilder

och papper från undersökningen

blivit fria.

Det är bland annat bilder

på Epstein tillsammans med

kvinnor och barn.

Det är också bilder på

kändisar som Michael Jackson,

Mick Jagger, prins Andrew

och Bill Clinton.

Men myndigheterna visar inte allt.

En del bilder och papper

går inte att läsa.

Myndigheterna har gjort dem svarta.

Alla papper och bilder har

inte heller blivit fria än.

Många hade också hoppats

att USAs ledare Donald Trump

skulle vara med på bilderna.

Han var tidigare vän med Epstein.

Men inga bilder på Trump

finns med bland de bilder som släppts.

Nu får myndigheterna kritik.

Många människor tror

att myndigheterna inte vill visa

allt i undersökningen.

Det fattas fortfarande många

papper från undersökningen.

Myndigheterna har sagt

att de ska släppa fler papper och bilder.

Men att det tar lite tid

för att de samtidigt

jobbar med undersökningen.

8 SIDOR/TT