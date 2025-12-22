Världen
Jeffrey Epstein med ett barn i famnen. Foto: U.S. Department of Justice/AP/TT
Allt går inte att läsa i pappren från undersökningen. Foto: Jon Elswick/AP/TT
Bilder på kändisar som Michael Jackson, Bill Clinton och Diana Ross är med i undersökningen. Foto: U.S Department of Justice/AP/TT
USAs tidigare president Bill Clinton badar med en kvinna. Foto: U.S. Department of Justice/AP/TT
Bilder från undersökning fria
En stor undersökning
om sexbrott i USA
har länge varit hemlig.
Den handlar om Jeffrey Epstein.
Han var en rik man
som gjorde massor av sexbrott
mot unga kvinnor och barn.
Han tog livet av sig år 2019.
Många andra rika och
kända män kan ha gjort
sexbrott tillsammans med Epstein.
Politikerna i USAs riksdag
bestämde därför
att polisernas undersökning om Epstein
skulle bli fri att läsa.
Nu har tusentals bilder
och papper från undersökningen
blivit fria.
Det är bland annat bilder
på Epstein tillsammans med
kvinnor och barn.
Det är också bilder på
kändisar som Michael Jackson,
Mick Jagger, prins Andrew
och Bill Clinton.
Men myndigheterna visar inte allt.
En del bilder och papper
går inte att läsa.
Myndigheterna har gjort dem svarta.
Alla papper och bilder har
inte heller blivit fria än.
Många hade också hoppats
att USAs ledare Donald Trump
skulle vara med på bilderna.
Han var tidigare vän med Epstein.
Men inga bilder på Trump
finns med bland de bilder som släppts.
Nu får myndigheterna kritik.
Många människor tror
att myndigheterna inte vill visa
allt i undersökningen.
Det fattas fortfarande många
papper från undersökningen.
Myndigheterna har sagt
att de ska släppa fler papper och bilder.
Men att det tar lite tid
för att de samtidigt
jobbar med undersökningen.
8 SIDOR/TT
22 december 2025