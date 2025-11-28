Världen

  • Hong Kong Fire

    Minst 128 människor har dött i branden i Hongkong. Foto: Chan Long Hei /AP/TT

  • Hong Kong Fire

    Människor får hjälp med filtar efter branden. Foto: Ng Han Guan/AP/TT

  • Hong Kong Fire

    Människor hjälper till med mat till folk som förlorat sina hem. Foto: Chan Long Hei/AP/TT

  • Hong Kong Fire

    Flera brandmän dog och blev skadade när de kämpade mot branden. Foto: Chan Long Hei/AP/TT

  • Hong Kong Fire

    Poliser har tagit fast flera personer som jobbade på ett byggföretag. Det säger Chris Tang som jobbar med regeringen. Foto: Chan Long Hai/AP/TT

Över 120 döda i branden

I onsdags startade
en stor brand i ett höghus
i Hongkong.
Branden spred sig snabbt
till flera andra hus.

Flera tusen människor
bodde i husen.

Nästan 130 människor
har hittills dött i branden.
76 människor är skadade.
Några är mycket allvarligt skadade.

Flera brandmän har dött
och skadats.

Det kan vara ännu fler
som har dött.
Alla människor är inte hittade än.

Först på fredagen var branden
nästan helt släckt.

Nu undersöker myndigheterna
hur branden kunde hända.

Flera personer som överlevt
säger att de inte hört
något larm som varnade om branden.

Många fick knacka på
hos grannar för att varna
om branden.

Det är inte klart
varför branden startade.
Men ett företag som
bygger och lagar hus
har jobbat med
utsidan av husen
i över ett år.

Nu är flera personer på företaget
misstänkta för brott
som har med branden att göra.

Poliserna misstänker
att de använt material
som gjort att branden
spridit sig så snabbt.

8 SIDOR/TT

Hongkong

  • Hongkong är en del
    av landet Kina.
    Men området har tidigare
    hört till landet Storbritannien.
  • Därför har Hongkong
    haft friare regler
    än resten av Kina.
  • Men Kina har infört
    hårdare lagar i området.
    Många har protesterat mot det.
    De vill ha frihet och demokrati.

28 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. V skriver:
    28 november, 2025 kl. 13:34

    Men usch detta är så hemskt

    Svara
  2. Magiska stjärnan💫 skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:01

    Hemskt!

    Svara
  3. Glidande 🐍 skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:02

    Hemskt!

    Svara
  4. Magiska stjärnan💫 skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:03

    Fruktansvärt

    Svara
  5. ≤Hästen≥ skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:04

    Dåligt!

    Svara
  6. Apan gillar 🍌 skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:05

    Nä men usch

    Svara
  7. 💥 skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:06

    NEEEEJ inte brand

    Svara
  8. Pappegojan skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:08

    hoppas de klarar sig🥺

    Svara
  9. Misstag🔊 skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:12

    Varför står det Krig?

    Svara
  10. 😕HIMMLEN skriver:
    28 november, 2025 kl. 15:13

    Kina??
    Är det första gången det är brand så där stort?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar