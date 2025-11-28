Över 120 döda i branden

I onsdags startade

en stor brand i ett höghus

i Hongkong.

Branden spred sig snabbt

till flera andra hus.

Flera tusen människor

bodde i husen.

Nästan 130 människor

har hittills dött i branden.

76 människor är skadade.

Några är mycket allvarligt skadade.

Flera brandmän har dött

och skadats.

Det kan vara ännu fler

som har dött.

Alla människor är inte hittade än.

Först på fredagen var branden

nästan helt släckt.

Nu undersöker myndigheterna

hur branden kunde hända.

Flera personer som överlevt

säger att de inte hört

något larm som varnade om branden.

Många fick knacka på

hos grannar för att varna

om branden.

Det är inte klart

varför branden startade.

Men ett företag som

bygger och lagar hus

har jobbat med

utsidan av husen

i över ett år.

Nu är flera personer på företaget

misstänkta för brott

som har med branden att göra.

Poliserna misstänker

att de använt material

som gjort att branden

spridit sig så snabbt.

8 SIDOR/TT