Världen
Minst 128 människor har dött i branden i Hongkong. Foto: Chan Long Hei /AP/TT
Människor får hjälp med filtar efter branden. Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Människor hjälper till med mat till folk som förlorat sina hem. Foto: Chan Long Hei/AP/TT
Flera brandmän dog och blev skadade när de kämpade mot branden. Foto: Chan Long Hei/AP/TT
Poliser har tagit fast flera personer som jobbade på ett byggföretag. Det säger Chris Tang som jobbar med regeringen. Foto: Chan Long Hai/AP/TT
Över 120 döda i branden
I onsdags startade
en stor brand i ett höghus
i Hongkong.
Branden spred sig snabbt
till flera andra hus.
Flera tusen människor
bodde i husen.
Nästan 130 människor
har hittills dött i branden.
76 människor är skadade.
Några är mycket allvarligt skadade.
Flera brandmän har dött
och skadats.
Det kan vara ännu fler
som har dött.
Alla människor är inte hittade än.
Först på fredagen var branden
nästan helt släckt.
Nu undersöker myndigheterna
hur branden kunde hända.
Flera personer som överlevt
säger att de inte hört
något larm som varnade om branden.
Många fick knacka på
hos grannar för att varna
om branden.
Det är inte klart
varför branden startade.
Men ett företag som
bygger och lagar hus
har jobbat med
utsidan av husen
i över ett år.
Nu är flera personer på företaget
misstänkta för brott
som har med branden att göra.
Poliserna misstänker
att de använt material
som gjort att branden
spridit sig så snabbt.
8 SIDOR/TT
Hongkong
- Hongkong är en del
av landet Kina.
Men området har tidigare
hört till landet Storbritannien.
- Därför har Hongkong
haft friare regler
än resten av Kina.
- Men Kina har infört
hårdare lagar i området.
Många har protesterat mot det.
De vill ha frihet och demokrati.
28 november 2025
