Han protesterar mot Nobels pris
Nyligen fick
María Corina Machado
från Venezuela
Nobels pris för fred.
Hon fick priset
för sin kamp för
demokrati i Venezuela.
Nu protesterar
Julian Assange mot
att Machado fick priset.
Det skriver gruppen
Wikileaks på sajten X.
Assange är känd för
att ha startat Wikileaks.
Han säger att Machado
har gjort saker som är fel.
Därför ska hon inte få
ett pris för fred, tycker han.
Det handlar om att hon
stöttar USAs attacker
mot båtar utanför Venezuela.
Många människor
har dött i attackerna.
Machado stöttar även
USAs ledare Donald Trump.
Trump har hotat
att attackera Venezuela.
Julian Assange säger
att gruppen som delar ut
Nobels pris har gjort brott.
Han har nu anmält dem
till poliserna i Sverige.
Assange vill att Sverige
stoppar pengarna för priset.
Det är ungefär
elva miljoner kronor.
Julian Assange startade
sajten Wikileaks när han var ung.
Sajten ville avslöja länder
och företag som beter sig dåligt.
Julian Assange satt i fängelse
i Storbritannien i flera år.
Men förra året blev han fri.
18 december 2025
