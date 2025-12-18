Han protesterar mot Nobels pris

Nyligen fick

María Corina Machado

från Venezuela

Nobels pris för fred.

Hon fick priset

för sin kamp för

demokrati i Venezuela.

Nu protesterar

Julian Assange mot

att Machado fick priset.

Det skriver gruppen

Wikileaks på sajten X.

Assange är känd för

att ha startat Wikileaks.

Han säger att Machado

har gjort saker som är fel.

Därför ska hon inte få

ett pris för fred, tycker han.

Det handlar om att hon

stöttar USAs attacker

mot båtar utanför Venezuela.

Många människor

har dött i attackerna.

Machado stöttar även

USAs ledare Donald Trump.

Trump har hotat

att attackera Venezuela.

Julian Assange säger

att gruppen som delar ut

Nobels pris har gjort brott.

Han har nu anmält dem

till poliserna i Sverige.

Assange vill att Sverige

stoppar pengarna för priset.

Det är ungefär

elva miljoner kronor.

Julian Assange startade

sajten Wikileaks när han var ung.

Sajten ville avslöja länder

och företag som beter sig dåligt.

Julian Assange satt i fängelse

i Storbritannien i flera år.

Men förra året blev han fri.

