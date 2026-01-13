Världen
Delcy Rodríguez är ny ledare för Venezuela. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
Hon är ny ledare i Venezuela
Delcy Rodríguez
är ny ledare
i landet Venezuela.
Hon har blivit ledare
efter att USAs militärer
tagit fast förre ledaren
Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez var tidigare
vice president till Maduro.
Hon är 56 år.
Hon växte upp i en familj
med politiker.
Hennes föräldrar
var långt till vänster
i politiken på 1970-talet.
De startade
ett socialistiskt parti.
Delcy Rodríguez var bara
sju år när pappan dog.
Pappan dog efter att ha varit
med om tortyr i fängelse.
Pappan var anklagad för
att ha varit med och kidnappat
en amerikansk man
som kan ha varit spion.
Det finns ett rykte
som säger att Delcey Rodríguez
och hennes mamma och bror
alltid kämpat för att hämnas
att pappan dog.
Hennes familj har stöttat
de tidigare ledarna Hugo Chávez
och Nicolás Maduro.
De är också långt
till vänster i politiken.
De styrde i Venezuela
mellan åren 1999 och 2026.
Nu är det Delcy Rodríguez
som ska styra Venezuela.
Hon är känd för
att kämpa hårt och försvara
Maduros och Chavez politik.
Maduro brukade kalla
henne för La tigresa.
Det betyder tigrinnan.
USAs ledare Donald Trump
har tidigare sagt
att USA ska vara med
och styra Venezuela.
Men Delcy Rodriguez har sagt
att det inte stämmer.
Det är hon som leder landet.
8 SIDOR/TT
13 januari 2026