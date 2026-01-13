Hon är ny ledare i Venezuela

Delcy Rodríguez

är ny ledare

i landet Venezuela.

Hon har blivit ledare

efter att USAs militärer

tagit fast förre ledaren

Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez var tidigare

vice president till Maduro.

Hon är 56 år.

Hon växte upp i en familj

med politiker.

Hennes föräldrar

var långt till vänster

i politiken på 1970-talet.

De startade

ett socialistiskt parti.

Delcy Rodríguez var bara

sju år när pappan dog.

Pappan dog efter att ha varit

med om tortyr i fängelse.

Pappan var anklagad för

att ha varit med och kidnappat

en amerikansk man

som kan ha varit spion.

Det finns ett rykte

som säger att Delcey Rodríguez

och hennes mamma och bror

alltid kämpat för att hämnas

att pappan dog.

Hennes familj har stöttat

de tidigare ledarna Hugo Chávez

och Nicolás Maduro.

De är också långt

till vänster i politiken.

De styrde i Venezuela

mellan åren 1999 och 2026.

Nu är det Delcy Rodríguez

som ska styra Venezuela.

Hon är känd för

att kämpa hårt och försvara

Maduros och Chavez politik.

Maduro brukade kalla

henne för La tigresa.

Det betyder tigrinnan.

USAs ledare Donald Trump

har tidigare sagt

att USA ska vara med

och styra Venezuela.

Men Delcy Rodriguez har sagt

att det inte stämmer.

Det är hon som leder landet.

