Världen
Många ville ta en bild på María Corina Machado när hon kom till Norge. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
María Corina Machado tillsammans med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Hon är framme i Norge
Livet är svårt för många
i landet Venezuela i Sydamerika.
Människor som tycker
annorlunda än regeringen
kan bli tagna av poliser.
En av dem är
María Corina Machado.
Hon är motståndare till regeringen.
Hon lever gömd i Venezuela.
Annars kan poliser ta henne.
I år får hon
Nobels pris för fred.
Hon ville åka till Norge
för att hämta priset.
Hon hann inte fram
för att ta emot priset.
Men nu är hon i Oslo i Norge.
Där fick hon träffa sina barn
för första gången
på nästan två år.
Machado säger att hon vill att
Venezuela ska bli ett fritt land.
Hon säger att hon har hopp
om att det ska bli så.
María Corina Machado
har fått kritik för att hon
stöttar Donald Trump.
Trump har sagt till
USAs militärer att attackera
båtar utanför Venezuela.
Attackerna har dödat
människor på båtarna.
Trump säger att
båtarna smugglar droger.
8 SIDOR/TT
11 december 2025