Hon är framme i Norge

Livet är svårt för många

i landet Venezuela i Sydamerika.

Människor som tycker

annorlunda än regeringen

kan bli tagna av poliser.

En av dem är

María Corina Machado.

Hon är motståndare till regeringen.

Hon lever gömd i Venezuela.

Annars kan poliser ta henne.

I år får hon

Nobels pris för fred.

Hon ville åka till Norge

för att hämta priset.

Hon hann inte fram

för att ta emot priset.

Men nu är hon i Oslo i Norge.

Där fick hon träffa sina barn

för första gången

på nästan två år.

Machado säger att hon vill att

Venezuela ska bli ett fritt land.

Hon säger att hon har hopp

om att det ska bli så.

María Corina Machado

har fått kritik för att hon

stöttar Donald Trump.

Trump har sagt till

USAs militärer att attackera

båtar utanför Venezuela.

Attackerna har dödat

människor på båtarna.

Trump säger att

båtarna smugglar droger.

