Möte om fred i Ukraina

Många viktiga ledare

är på ett möte

i staden Berlin i Tyskland.

De pratar om fred i kriget

mellan Ryssland och Ukraina.

Det har varit krig

i nästan fyra år.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson är på mötet.

Han säger att mötet går bra.

Men det är många

svåra frågor kvar att lösa.

Ska Ukraina ge områden

till Ryssland?

Vill Ryssland ha fred?

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

vill inte ge området Donbass

till Ryssland.

Men USA säger på mötet

att Ukraina borde göra det.

Ledare från Europa säger

att de har ett förslag

om att ordna

med militärer i Ukraina

om det blir fred.

USA ska också hjälpa till.

Militärerna ska vakta freden.

De ska hjälpa till

att bygga upp landet igen.

Mötet i Berlin fortsätter

i flera dagar till.

