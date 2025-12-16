Världen
Ukrainas ledare Zelenskyj tillsammans med Tysklands ledare Merz. De är på mötet i Tyskland. Foto: Maryam Majd/AP/TT
Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommer till mötet om fred. Foto: Maryam Majd/AP/TT
Möte om fred i Ukraina
Många viktiga ledare
är på ett möte
i staden Berlin i Tyskland.
De pratar om fred i kriget
mellan Ryssland och Ukraina.
Det har varit krig
i nästan fyra år.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson är på mötet.
Han säger att mötet går bra.
Men det är många
svåra frågor kvar att lösa.
Ska Ukraina ge områden
till Ryssland?
Vill Ryssland ha fred?
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
vill inte ge området Donbass
till Ryssland.
Men USA säger på mötet
att Ukraina borde göra det.
Ledare från Europa säger
att de har ett förslag
om att ordna
med militärer i Ukraina
om det blir fred.
USA ska också hjälpa till.
Militärerna ska vakta freden.
De ska hjälpa till
att bygga upp landet igen.
Mötet i Berlin fortsätter
i flera dagar till.
8 SIDOR/TT
16 december 2025