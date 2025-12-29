Nya möten om Ukraina

Rysslands stora krig i Ukraina

har hållit på i nästan fyra år.

De ryska attackerna slutar inte

trots att det varit flera möten

om en paus i kriget.

USA och många andra länder

vill ordna fred

mellan Ryssland och Ukraina.

Men hittills har det inte gått.

Nyligen träffade

Ukrainas ledare Zelenskyj

USAs ledare Trump.

Efter mötet sa Trump

att arbetet med

att ordna fred går bra.

Det är inte klart

vad länderna är överens om.

Men Ukraina vill bland annat

att flera länder ska lova

att hjälpa till

och skydda Ukraina

om det blir paus i kriget.

I januari blir det också

nya möten med

flera länder i Europa

om det.

8 SIDOR/TT