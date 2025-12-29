Världen
Ukrainas ledare Zelenskyj har träffat USAs ledare Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT
Nya möten om Ukraina
Rysslands stora krig i Ukraina
har hållit på i nästan fyra år.
De ryska attackerna slutar inte
trots att det varit flera möten
om en paus i kriget.
USA och många andra länder
vill ordna fred
mellan Ryssland och Ukraina.
Men hittills har det inte gått.
Nyligen träffade
Ukrainas ledare Zelenskyj
USAs ledare Trump.
Efter mötet sa Trump
att arbetet med
att ordna fred går bra.
Det är inte klart
vad länderna är överens om.
Men Ukraina vill bland annat
att flera länder ska lova
att hjälpa till
och skydda Ukraina
om det blir paus i kriget.
I januari blir det också
nya möten med
flera länder i Europa
om det.
8 SIDOR/TT
29 december 2025