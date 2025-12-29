Världen

Zelenskyj och Trump bredvid varandra.

Ukrainas ledare Zelenskyj har träffat USAs ledare Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Nya möten om Ukraina

Rysslands stora krig i Ukraina
har hållit på i nästan fyra år.

De ryska attackerna slutar inte
trots att det varit flera möten
om en paus i kriget.

USA och många andra länder
vill ordna fred
mellan Ryssland och Ukraina.
Men hittills har det inte gått.

Nyligen träffade
Ukrainas ledare Zelenskyj
USAs ledare Trump.

Efter mötet sa Trump
att arbetet med
att ordna fred går bra.

Det är inte klart
vad länderna är överens om.
Men Ukraina vill bland annat
att flera länder ska lova
att hjälpa till
och skydda Ukraina
om det blir paus i kriget.

I januari blir det också
nya möten med
flera länder i Europa
om det.

8 SIDOR/TT

29 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar