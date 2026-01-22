Världen
Målningar i grottan i Indonesien. Foto: Maxime Aubert/AP/TT
Målade händer på grottans vägg. Foto: Ahdi Agus Oktaviana/Maxime Aubert/AP/TT
En forskare tittar på målningar i grottan. Foto: Maxime Aubert/AP/TT
Gammal konst i grotta
Världens äldsta konst
har hittats i landet Indonesien.
Det berättar tidningen Nature.
Konsten finns i en grotta
på ön Muna.
Någon har målat händer,
djur och människor
på grottans väggar.
Bilderna är målade
i röd färg.
Konsten är nästan
68 tusen år gammal.
Det är 15 tusen år äldre
än konst som tidigare
har hittats i andra grottor.
Konsten är viktig för forskarna.
De vill veta hur och när
människor kom till Australien.
Indonesien ligger
nära Australien.
– De här målningarna
visar för första gången
att det fanns moderna människor
på Indonesiens öar
vid den här tiden.
Vi tror att de kom
till Australien för
ungefär 65 tusen år sedan.
Det säger forskaren
Maxime Aubert från
universitetet Griffith
i Australien.
8 SIDOR/TT
22 januari 2026
”Vi tror att de kom
till Australien för
ungefär 65 tusen år sedan.”
Vem är de?
Hej!
Det är de första människorna
som kom till Australien.
Hälsningar,
8 Sidor