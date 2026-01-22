Gammal konst i grotta

Världens äldsta konst

har hittats i landet Indonesien.

Det berättar tidningen Nature.

Konsten finns i en grotta

på ön Muna.

Någon har målat händer,

djur och människor

på grottans väggar.

Bilderna är målade

i röd färg.

Konsten är nästan

68 tusen år gammal.

Det är 15 tusen år äldre

än konst som tidigare

har hittats i andra grottor.

Konsten är viktig för forskarna.

De vill veta hur och när

människor kom till Australien.

Indonesien ligger

nära Australien.

– De här målningarna

visar för första gången

att det fanns moderna människor

på Indonesiens öar

vid den här tiden.

Vi tror att de kom

till Australien för

ungefär 65 tusen år sedan.

Det säger forskaren

Maxime Aubert från

universitetet Griffith

i Australien.

