Roboten serverade popcorn

Företaget Tesla är mest känt

för att göra elbilar.

Nu har de gjort en robot.

Roboten heter Optimus.

Nyligen jobbade roboten

med att servera popcorn.

Det var på en julmarknad

i staden Berlin i Tyskland.

Roboten liknar en människa.

Den har en smart dator inuti

som styr vad den gör.

När folk köpte popcorn

och sa tack

gjorde roboten tummen upp.

Elon Musk äger företaget Tesla.

Han har sagt att han tror

på fler robotar i framtiden.

Han vill att Tesla

ska vara med

och göra robotar.

