Världen
Roboten Optimus serverar popcorn. Foto: Christoph Soeder/AP/TT
Roboten serverade popcorn
Företaget Tesla är mest känt
för att göra elbilar.
Nu har de gjort en robot.
Roboten heter Optimus.
Nyligen jobbade roboten
med att servera popcorn.
Det var på en julmarknad
i staden Berlin i Tyskland.
Roboten liknar en människa.
Den har en smart dator inuti
som styr vad den gör.
När folk köpte popcorn
och sa tack
gjorde roboten tummen upp.
Elon Musk äger företaget Tesla.
Han har sagt att han tror
på fler robotar i framtiden.
Han vill att Tesla
ska vara med
och göra robotar.
8 SIDOR/TT
22 december 2025