En robot som viker tvätt i Las Vegas i USA. Foto: Abbie Parr/AP/TT
En robot delar ut spelkort. Foto: John Locher/AP/TT
En robot som kallas Atlas. Foto: Abbie Parr/AP/TT
Robotar som jobbar
Robotar som viker tvätt,
spelar kort och bakar.
Det kunde folk nyligen
se på en utställning
i Las Vegas i USA.
Där fanns också en robot
som var ungefär
en och en halv meter hög.
Roboten liknar en människa.
En sådan robot kallas humanoid.
Den vinkade till besökarna.
Roboten skulle stoppa in tvätt
i en tvättmaskin.
Då förstod många att robotar
inte alltid är så smarta.
Arbetet gick väldigt långsamt.
Roboten skulle också baka.
Men när den skulle
ställa in bröd i ugnen
glömde den att stänga luckan.
En del är rädda att robotar
ska bli som människor
eller smartare än människor.
– Robotar kommer aldrig
att bli mänskliga.
En människa har känslor
och så mycket mer.
Det säger en forskare
som jobbar med robotar.
Men många företag
använder väldigt mycket pengar
till att göra robotar bättre.
På utställningen
fanns också roboten Atlas.
Den är 1,8 meter hög
och kan lyfta ungefär 45 kilo.
Om några år kommer
kanske Atlas att jobba
i fabriker som gör bilar.
13 januari 2026
