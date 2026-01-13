Robotar som jobbar

Robotar som viker tvätt,

spelar kort och bakar.

Det kunde folk nyligen

se på en utställning

i Las Vegas i USA.

Där fanns också en robot

som var ungefär

en och en halv meter hög.

Roboten liknar en människa.

En sådan robot kallas humanoid.

Den vinkade till besökarna.

Roboten skulle stoppa in tvätt

i en tvättmaskin.

Då förstod många att robotar

inte alltid är så smarta.

Arbetet gick väldigt långsamt.

Roboten skulle också baka.

Men när den skulle

ställa in bröd i ugnen

glömde den att stänga luckan.

En del är rädda att robotar

ska bli som människor

eller smartare än människor.

– Robotar kommer aldrig

att bli mänskliga.

En människa har känslor

och så mycket mer.

Det säger en forskare

som jobbar med robotar.

Men många företag

använder väldigt mycket pengar

till att göra robotar bättre.

På utställningen

fanns också roboten Atlas.

Den är 1,8 meter hög

och kan lyfta ungefär 45 kilo.

Om några år kommer

kanske Atlas att jobba

i fabriker som gör bilar.

