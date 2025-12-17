Världen
Saudiarabiens ledare Mohammed bin Salman. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Saudiarabien har dödat många
I landet Saudiarabien
kan människor bli straffade
med döden.
I år har ovanligt många
blivit straffade med döden.
340 människor har hittills
blivit dödade som straff.
Det säger nyhetsbyrån AFP.
Det är fler än någonsin.
Det visar siffror
från organisationer
som har kontrollerat
dödsstraffet i Saudiarabien
sedan 1990-talet.
Förra året, 2024,
dödade Saudiarabien 338 personer.
Det var tidigare
det år då flest blivit dödade
i landet, säger AFP.
8 SIDOR/TT
17 december 2025
8 sidor varför dödas dom ? vad har dom gjort??
Hej,
Saudiarabien säger att
personerna har gjort olika brott.
Men många blir straffade för saker
som inte är ett brott
i andra länder.
De får inga rättvisa rättegångar.
Till exempel kan personer
som protesterar mot landets ledare
bli straffade.
Eller barn som gör brott.
I oktober blev Jalal Labad
straffad med döden för brott
han gjorde som barn.
Det säger organisationen
Amnesty International.
https://www.amnesty.se/aktuellt/saudiarabien-ny-skamlig-avrattning/
Hälsningar 8 Sidor