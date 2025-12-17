Saudiarabien har dödat många

I landet Saudiarabien

kan människor bli straffade

med döden.

I år har ovanligt många

blivit straffade med döden.

340 människor har hittills

blivit dödade som straff.

Det säger nyhetsbyrån AFP.

Det är fler än någonsin.

Det visar siffror

från organisationer

som har kontrollerat

dödsstraffet i Saudiarabien

sedan 1990-talet.

Förra året, 2024,

dödade Saudiarabien 338 personer.

Det var tidigare

det år då flest blivit dödade

i landet, säger AFP.

8 SIDOR/TT