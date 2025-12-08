Trump har ny plan för USA

USAs ledare Donald Trump

vill ändra USAs politik i världen.

Han har en ny plan för det.

Den kom förra veckan.

I planen finns mycket

kritik mot Europa.

Trump tycker att länderna i Europa

har stora problem med

• för stor invandring

• att det föds för få barn

• för lite yttrandefrihet.

Trump säger att USA

inte ska bli som Europa.

Därför ska USA stoppa

stor invandring

av människor

från andra länder.

I planen står också att USA

ska ha mycket makt

i området Latinamerika.

Men i resten av världen

ska USA inte vara med

och bestämma lika

mycket som förr.

Bland annat ska USAs militärer

minska sin hjälp till andra länder.

Det gäller i Japan

och Sydkorea och

flera länder i Europa.

De länderna måste själva

betala mer för sin säkerhet,

säger Trumps plan.

Flera politiker i Europa

är oroliga över USAs nya politik.

Men Ryssland gillar

den nya planen.

– Vi tycker ungefär likadant

om politiken i världen.

Det säger Dmitrij Peskov

som jobbar med Rysslands

ledare Vladimir Putin.

