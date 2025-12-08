Världen
Donald Trump är USAs ledare. Foto: AP/TT
Trump har ny plan för USA
USAs ledare Donald Trump
vill ändra USAs politik i världen.
Han har en ny plan för det.
Den kom förra veckan.
I planen finns mycket
kritik mot Europa.
Trump tycker att länderna i Europa
har stora problem med
• för stor invandring
• att det föds för få barn
• för lite yttrandefrihet.
Trump säger att USA
inte ska bli som Europa.
Därför ska USA stoppa
stor invandring
av människor
från andra länder.
I planen står också att USA
ska ha mycket makt
i området Latinamerika.
Men i resten av världen
ska USA inte vara med
och bestämma lika
mycket som förr.
Bland annat ska USAs militärer
minska sin hjälp till andra länder.
Det gäller i Japan
och Sydkorea och
flera länder i Europa.
De länderna måste själva
betala mer för sin säkerhet,
säger Trumps plan.
Flera politiker i Europa
är oroliga över USAs nya politik.
Men Ryssland gillar
den nya planen.
– Vi tycker ungefär likadant
om politiken i världen.
Det säger Dmitrij Peskov
som jobbar med Rysslands
ledare Vladimir Putin.
8 SIDOR/TT
8 december 2025
Jag förstår Trump men att Europa är sämre än USA enligt Trump tycker jag är fel. Vad är Latinamerika?
Hej,
Latinamerika verkar vara
alla länder i Centralamerika
och Sydamerika där folk
pratar spanska och portugisiska.
Länderna Belize och Franska Guyana
verkar inte höra till Latinamerika.
Latinamerika är dessutom
nästan alla öar
i Karibiska havet där folk
pratar spanska, portugisiska
eller franska.
Hälsningar 8 Sidor
När folk säger att det föds för få barn, så känns det som att de vill tvinga folk som INTE vill ha barn att ha det. Och att säga att man vill stoppa invandring låter rasistiskt. och sluta prata dåligt om Europa, Trump ditt ankhuvud >:(
Finns ingen rasistiskt i att försvara sitt eget land. Kommer det hit för många blir det kaos. Vi vill inte att vårt land blir förstört. Och utlänningar har ingenting att säga till om i den frågan.
Han har rätt förstås. Det får inte bli anarki i landet.