Världen

  • veronika1

    Kon Veronika kliar sig med en borste. Foto: Foto: A J Osuna-Mascaró och A M I Auersperg/TT

  • veronika2

    Kon Veronika bor i Österrike. Hon verkar bo på en bra plats. Foto: A J Osuna-Mascaró and A M I Auersperg/TT

Kon kliar sig med borste

Kon Veronika bor i en by
i landet Österrike.
Hon är 13 år.

Veronika kliar sig
med en borste.
Kon vänder borsten
på olika sätt.
Då kan hon klia sig
på olika ställen.

Alice Auersperg
forskar om djur
som använder verktyg.
Hon har skrivit om Veronika
i en tidning för forskare.

Många kanske tror
att kor är dumma.
Men nu säger forskaren
att kor kan vara smarta.
Det gäller särskilt kor
som bor på platser
där de får chansen
att träna på
att vara smarta.

Kon Veronika verkar bo
på en bra plats,
säger Alice Auersperg.

8 SIDOR/TT

23 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Rudolf skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:43

    Oj vilken ko jag tror att en fågel kan gå på näbben men ingen är bättre än 676

  2. Hector skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:12

    Kor är bäst

