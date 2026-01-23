Kon kliar sig med borste

Kon Veronika bor i en by

i landet Österrike.

Hon är 13 år.

Veronika kliar sig

med en borste.

Kon vänder borsten

på olika sätt.

Då kan hon klia sig

på olika ställen.

Alice Auersperg

forskar om djur

som använder verktyg.

Hon har skrivit om Veronika

i en tidning för forskare.

Många kanske tror

att kor är dumma.

Men nu säger forskaren

att kor kan vara smarta.

Det gäller särskilt kor

som bor på platser

där de får chansen

att träna på

att vara smarta.

Kon Veronika verkar bo

på en bra plats,

säger Alice Auersperg.

8 SIDOR/TT