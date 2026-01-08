Ny mus hittad i Etiopien

Svenska forskare har hittat

en ny sorts mus

i landet Etiopien i Afrika.

Forskarna fångade musen

i en fälla.

Den föll ner i en hink.

– Jag kommer aldrig

att glömma det.

Det säger forskaren

Yonas Meheretu.

Han såg direkt att det var

en ovanlig mus.

Det är en näbbmus

med en lång nos.

Den lilla musen väger

ungefär som tre bitar socker.

Musen ska heta

Crocidura stanleyi.

Den får namnet

efter en amerikansk forskare.

Han såg musen för länge sedan.

Men han dog innan han visste

att det var en helt ny sort.

Forskarna säger att det

är viktigt att hitta

nya sorters djur.

Det hjälper dem

att förstå djurens liv

och naturen bättre.

