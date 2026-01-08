Världen

En liten mus med lång nos.

Den lilla näbbmusen Crocidura stanleyi från Etiopien. Foto: SLU

Ny mus hittad i Etiopien

Svenska forskare har hittat
en ny sorts mus
i landet Etiopien i Afrika.

Forskarna fångade musen
i en fälla.
Den föll ner i en hink.

– Jag kommer aldrig
att glömma det.

Det säger forskaren
Yonas Meheretu.

Han såg direkt att det var
en ovanlig mus.
Det är en näbbmus
med en lång nos.

Den lilla musen väger
ungefär som tre bitar socker.

Musen ska heta
Crocidura stanleyi.
Den får namnet
efter en amerikansk forskare.
Han såg musen för länge sedan.
Men han dog innan han visste
att det var en helt ny sort.

Forskarna säger att det
är viktigt att hitta
nya sorters djur.
Det hjälper dem
att förstå djurens liv
och naturen bättre.

8 januari 2026

  1. Bebi Peggy skriver:
    8 januari, 2026 kl. 11:00

    Trevlig nyhet. Det är inte var dag som det dyker upp nya djurarter.

  2. Vinne skriver:
    8 januari, 2026 kl. 13:13

    Gullig, är den farlig eller ofarlig?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 januari, 2026 kl. 13:26

      Hej!

      Det beror på vad
      du menar med farlig?

      Det finns ingen information
      om att den är farlig för människor.

      Vänligen,

  3. ... skriver:
    8 januari, 2026 kl. 16:15

    Så sött

