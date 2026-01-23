Möte om kriget i Ukraina

Ukraina, Ryssland och USA

ska ha ett möte om kriget.

Mötet är i Förenade arabemiratens

huvudstad Abu Dhabi på fredagen.

Det är första gången

de tre länderna möts.

De ska prata om vad Ryssland

och Ukraina kräver

för att det ska bli fred.

Ryssland vill ha delar

av området Donetsk.

Det är oklart om Ryssland

och Ukraina ska

mötas i samma rum.

Det är inte ländernas ledare

som träffas,

det är andra personer.

Många tror inte att mötet

kommer att leda till fred.

Ryssland attackerar

Ukraina varje dag.

Bara i januari i år

har 600 tusen människor flytt

från huvudstaden Kiev.

Många saknar el där

efter ryska attacker

mot stadens system för energi och el.

På fredag morgon

kom nyheter om ukrainska attacker

i Ryssland mot ett lager för olja.

Ryssland säger att de har skjutit

ner drönare från Ukraina

under natten.

Kriget har nu varit

i snart fyra år.

