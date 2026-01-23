Världen
Soldater från Ukraina under en övning tidigare i veckan. Foto: Andriy Andriyenko AP/TT
Människor delar ut varm mat i staden Kiev i Ukraina. Många saknar el där efter attacker från Ryssland. Foto: Danylo Antoniuk/AP/TT
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj ber Europa om mer stöd. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Möte om kriget i Ukraina
Ukraina, Ryssland och USA
ska ha ett möte om kriget.
Mötet är i Förenade arabemiratens
huvudstad Abu Dhabi på fredagen.
Det är första gången
de tre länderna möts.
De ska prata om vad Ryssland
och Ukraina kräver
för att det ska bli fred.
Ryssland vill ha delar
av området Donetsk.
Det är oklart om Ryssland
och Ukraina ska
mötas i samma rum.
Det är inte ländernas ledare
som träffas,
det är andra personer.
Många tror inte att mötet
kommer att leda till fred.
Ryssland attackerar
Ukraina varje dag.
Bara i januari i år
har 600 tusen människor flytt
från huvudstaden Kiev.
Många saknar el där
efter ryska attacker
mot stadens system för energi och el.
På fredag morgon
kom nyheter om ukrainska attacker
i Ryssland mot ett lager för olja.
Ryssland säger att de har skjutit
ner drönare från Ukraina
under natten.
Kriget har nu varit
i snart fyra år.
8 SIDOR/TT
Zelenskyj kritisk till Europa
- Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
pratade på ett stort möte
i Schweiz på torsdagen.
- Han tackade länderna i Europa
för stöd i kriget mot Ryssland.
- Men han tycker också
att Ukraina får för lite hjälp.
- Han tycker att Europa
måste ha ett eget starkare försvar.
- Zelenskyj är också kritisk
till att Europa fortfarande
handlar med Ryssland.
– Om Putin får slut på pengar
slipper Europa krig,
sa Volodymyr Zelenskyj.
23 januari 2026
