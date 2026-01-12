Världen

Flera fönster på huset har exploderat.

Ett hus med lägenheter i Kiev blev attackerat i fredags. Nu har det varit nya attacker. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Nya attacker mot Kiev

Ryssland har gjort nya attacker
mot Ukrainas huvudstad Kiev.
Det berättar flera tidningar.

Under natten till måndag
har Ryssland skickat många
drönare mot staden.

Flera tusen personer
i Kiev är redan
utan el och värme.
Det beror på en tidigare stor rysk
attack mot staden.
Den attacken hände i fredags.
Fyra personer dog.

Samtidigt blir vädret
i Kiev kallare.
Det är nu nästan
20 grader minus.

Även staden Odessa
vid Svarta havet har attackerats.
Över 30 tusen familjer
där är nu utan ström.

Det säger ett företag
för energi.

Det stora kriget i Ukraina
har snart varit i fyra år.
Kriget började
den 24 februari år 2022
när Ryssland attackerade.

8 SIDOR/TT

12 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. ... skriver:
    12 januari, 2026 kl. 16:07

    Jag vill ha fred på jorden

    Svara
  2. Rädd för krig skriver:
    12 januari, 2026 kl. 16:33

    Jag vill inte ha krig jag är rädd för krig. Jag är gammal och sjuk vem ska hjälpa mig om det blir krig I sverige. Jag har väldigt lite pengar hemma ifall jag skulle behöva köpa mat för att överleva.

    Svara
  3. David skriver:
    12 januari, 2026 kl. 17:19

    Världen är i en dålig läge. Vi som svaga inte har kraft och makt lever inte längre. Det syns i Gaza och Venezuela. Vi ser de som har kraft och makt gör vad de vill. Ni 8 sidor vill inte prata om vad USA och Israel har gjort och gör fortfarande. Det är synd. God bless barn i Gaza.

    Svara
