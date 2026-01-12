Nya attacker mot Kiev

Ryssland har gjort nya attacker

mot Ukrainas huvudstad Kiev.

Det berättar flera tidningar.

Under natten till måndag

har Ryssland skickat många

drönare mot staden.

Flera tusen personer

i Kiev är redan

utan el och värme.

Det beror på en tidigare stor rysk

attack mot staden.

Den attacken hände i fredags.

Fyra personer dog.

Samtidigt blir vädret

i Kiev kallare.

Det är nu nästan

20 grader minus.

Även staden Odessa

vid Svarta havet har attackerats.

Över 30 tusen familjer

där är nu utan ström.

Det säger ett företag

för energi.

Det stora kriget i Ukraina

har snart varit i fyra år.

Kriget började

den 24 februari år 2022

när Ryssland attackerade.

