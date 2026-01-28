Världen

Det brinner i ett tåg. Räddningsarbetare jobbar på rälsen.

Tåget i Ukraina som blev bombat av Ryssland. Foto: AP/TT

Nya attacker mot Ukraina

Ryssland har gjort
nya attacker mot Ukraina
de senaste dagarna.
Flera människor
har blivit dödade.

Två personer blev dödade
i attacker mot huvudstaden Kiev.

Fem personer blev dödade
när Ryssland attackerade
ett tåg i Ukraina.

Rysslands krig mot Ukraina
har snart hållit på i fyra år.

Det är svårt att veta hur många
som har dött eller skadats i kriget.
Men det kan vara
nästan två miljoner människor.
Dit räknas både
ryska och ukrainska soldater.
Men också vanliga människor
i Ukraina.

Det tror experter i USA.
De har gjort en undersökning.
Det är gruppen
Center for Strategic and International Studies
som har gjort den.

8 SIDOR/TT

28 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. poppy skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:53

    aj vad pratar du om

    Svara
  2. Siw skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:55

    Ja det helt förskräckligt att han, Putin kan hålla på så här.😠😠

    Svara
  3. poppa skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:55

    det ät åcligt

    Svara
  4. MAMMA skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:58

    ty

    Svara
  5. Aron skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:27

    Jag tycker att Ryssland ska sluta attackera 😠

    Svara
  6. Leona2015 skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:37

    jag tror det är ledsen med krig det finns många som behöver hjälp ock många barn som blir dödade det är inte okay.

    Svara
  7. . skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:46

    Har Vladimir Putin cancer?

    Svara
