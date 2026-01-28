Världen
Tåget i Ukraina som blev bombat av Ryssland. Foto: AP/TT
Nya attacker mot Ukraina
Ryssland har gjort
nya attacker mot Ukraina
de senaste dagarna.
Flera människor
har blivit dödade.
Två personer blev dödade
i attacker mot huvudstaden Kiev.
Fem personer blev dödade
när Ryssland attackerade
ett tåg i Ukraina.
Rysslands krig mot Ukraina
har snart hållit på i fyra år.
Det är svårt att veta hur många
som har dött eller skadats i kriget.
Men det kan vara
nästan två miljoner människor.
Dit räknas både
ryska och ukrainska soldater.
Men också vanliga människor
i Ukraina.
Det tror experter i USA.
De har gjort en undersökning.
Det är gruppen
Center for Strategic and International Studies
som har gjort den.
8 SIDOR/TT
28 januari 2026
aj vad pratar du om
Ja det helt förskräckligt att han, Putin kan hålla på så här.😠😠
det ät åcligt
ty
Jag tycker att Ryssland ska sluta attackera 😠
jag tror det är ledsen med krig det finns många som behöver hjälp ock många barn som blir dödade det är inte okay.
Har Vladimir Putin cancer?