Ryssland har gjort

nya attacker mot Ukraina

de senaste dagarna.

Flera människor

har blivit dödade.

Två personer blev dödade

i attacker mot huvudstaden Kiev.

Fem personer blev dödade

när Ryssland attackerade

ett tåg i Ukraina.

Rysslands krig mot Ukraina

har snart hållit på i fyra år.

Det är svårt att veta hur många

som har dött eller skadats i kriget.

Men det kan vara

nästan två miljoner människor.

Dit räknas både

ryska och ukrainska soldater.

Men också vanliga människor

i Ukraina.

Det tror experter i USA.

De har gjort en undersökning.

Det är gruppen

Center for Strategic and International Studies

som har gjort den.

