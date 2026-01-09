Världen
Brandmän släcker en eld. Ryska raketer har träffat huset. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Ryska attacker mot Ukraina
Ryssland har attackerat
flera platser i Ukraina
de senaste dagarna.
Minst fyra personer har
dött i huvudstaden Kiev.
Ungefär 20 personer
är skadade.
Ryssland använde
en särskilt snabb raket
i attacken.
Ryssland attackerade
också staden Kryvyj Rih.
Minst en person dog i attacken
och ungefär 20 blev skadade.
Ryssland har förstört
ledningar för el
i området Dnipropetrovsk.
Över en miljon människor
saknar vatten och värme,
säger en minister.
Samtidigt har attacker
från Ukraina gjort
att en halv miljon människor saknar el
i det ryska området Belgorod.
Samtalen om en paus
i kriget fortsätter.
Men inget är klart.
9 januari 2026