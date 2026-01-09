Ryska attacker mot Ukraina

Ryssland har attackerat

flera platser i Ukraina

de senaste dagarna.

Minst fyra personer har

dött i huvudstaden Kiev.

Ungefär 20 personer

är skadade.

Ryssland använde

en särskilt snabb raket

i attacken.

Ryssland attackerade

också staden Kryvyj Rih.

Minst en person dog i attacken

och ungefär 20 blev skadade.

Ryssland har förstört

ledningar för el

i området Dnipropetrovsk.

Över en miljon människor

saknar vatten och värme,

säger en minister.

Samtidigt har attacker

från Ukraina gjort

att en halv miljon människor saknar el

i det ryska området Belgorod.

Samtalen om en paus

i kriget fortsätter.

Men inget är klart.

