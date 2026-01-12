Världen

Eld syns över skogen och himlen.

Brand i skogen i området Victoria i Australien. Foto: Kylie Shingles/CFA Wandong Fire Brigade/AFP/TT

Stora bränder i Australien

Det brinner
på många platser
i södra Australien.

Det är mycket svårt
att få stopp på bränderna.

Det säger brandmännen
som jobbar med att släcka.

Flera stora områden med skog
har börjat brinna.
Hus har blivit förstörda.
90 tusen hem och företag
har varit utan el.

I området Victoria
har branden spridit sig
väldigt mycket i skogen.
Myndigheterna säger
att det är kris.

Det är sommar
i Australien nu.
På en del platser
har det varit över 40 grader.
Det är förbjudet att elda.

8 SIDOR/TT

12 januari 2026

