Stora bränder i Australien

Det brinner

på många platser

i södra Australien.

Det är mycket svårt

att få stopp på bränderna.

Det säger brandmännen

som jobbar med att släcka.

Flera stora områden med skog

har börjat brinna.

Hus har blivit förstörda.

90 tusen hem och företag

har varit utan el.

I området Victoria

har branden spridit sig

väldigt mycket i skogen.

Myndigheterna säger

att det är kris.

Det är sommar

i Australien nu.

På en del platser

har det varit över 40 grader.

Det är förbjudet att elda.

