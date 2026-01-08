Svenskt godis i USA

Nu ska amerikaner

kunna köpa svenskt godis

i en affär i New York i USA.

Det är företaget Cloetta

som öppnar en ny affär

i området Manhattan.

Företaget säger att

fler och fler amerikaner

vill köpa svenskt godis.

De vill plocka smågodis

med olika smaker

och lägga i en påse.

Senaste året har det varit

flera filmer om svenskt smågodis

i appar som Tiktok.

Det kan ha gjort smågodis

ännu mer populärt.

8 SIDOR/TT

