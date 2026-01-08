Världen
Amerikaner vill köpa smågodis. Foto: Erik Olsson/TT
Svenskt godis i USA
Nu ska amerikaner
kunna köpa svenskt godis
i en affär i New York i USA.
Det är företaget Cloetta
som öppnar en ny affär
i området Manhattan.
Företaget säger att
fler och fler amerikaner
vill köpa svenskt godis.
De vill plocka smågodis
med olika smaker
och lägga i en påse.
Senaste året har det varit
flera filmer om svenskt smågodis
i appar som Tiktok.
Det kan ha gjort smågodis
ännu mer populärt.
8 SIDOR/TT
