Världen

  • France Russia Ukraine War

    Ledare från ungefär 30 länder samlades på mötet i Paris. De pratade om hur de kan hjälpa Ukraina. Foto:Ludovic Marin/AP/TT

  • kristersson

    Statsminister Ulf Kristersson säger att Sverige kan hjälpa Ukraina med flygplanet Gripen. Foto: Sofie Fogde/TT

  • WEB_INRIKES

    Det svenska stridsflygplanet Jas Gripen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverige kan hjälpa med flygplan

Det har varit ett
stort möte om Ukraina
i staden Paris.

Ledare från flera länder
i Europa var där.
De pratade om hur de
ska hjälpa till att skydda Ukraina
om det blir fred.

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson var där.
Han lovade bland annat
att Sverige kan hjälpa Ukraina
med de svenska flygplanen
som heter Gripen.

Ryssland krigar i Ukraina
sedan i februari år 2022.
Men sedan en tid
försöker USA att ordna fred.

På mötet sa länderna
att det är viktigt att USA
fortsätter att skydda Ukraina
om det blir fred.

Ulf Kristersson säger
att svenska flygplan
kan hjälpa Ukraina
att vakta landet från luften.

Om det blir fred
kan Sverige också hjälpa till
att ta bort farliga bomber
under marken och i havet,
minor.

Ukrainas ledare Volodomyr Zelenskyj
har sagt att det snart
kan finnas en plan för fred.

Samtidigt säger Rysslands ledare
Vladimir Putin att han
tror på seger i kriget.
Inget visar att han vill sluta kriget.

8 SIDOR/TT

7 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Vinne skriver:
    7 januari, 2026 kl. 11:56

    Bra Sverige. Varför hjälper och stödjer Belarus (Vitryssland) Ryssland i krig mot Ukraina och stödjer Ryssland i andra sammanhang? Ska Belarus bli en del av Ryssland igen?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar