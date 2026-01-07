Världen
Ledare från ungefär 30 länder samlades på mötet i Paris. De pratade om hur de kan hjälpa Ukraina. Foto:Ludovic Marin/AP/TT
Statsminister Ulf Kristersson säger att Sverige kan hjälpa Ukraina med flygplanet Gripen. Foto: Sofie Fogde/TT
Det svenska stridsflygplanet Jas Gripen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sverige kan hjälpa med flygplan
Det har varit ett
stort möte om Ukraina
i staden Paris.
Ledare från flera länder
i Europa var där.
De pratade om hur de
ska hjälpa till att skydda Ukraina
om det blir fred.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson var där.
Han lovade bland annat
att Sverige kan hjälpa Ukraina
med de svenska flygplanen
som heter Gripen.
Ryssland krigar i Ukraina
sedan i februari år 2022.
Men sedan en tid
försöker USA att ordna fred.
På mötet sa länderna
att det är viktigt att USA
fortsätter att skydda Ukraina
om det blir fred.
Ulf Kristersson säger
att svenska flygplan
kan hjälpa Ukraina
att vakta landet från luften.
Om det blir fred
kan Sverige också hjälpa till
att ta bort farliga bomber
under marken och i havet,
minor.
Ukrainas ledare Volodomyr Zelenskyj
har sagt att det snart
kan finnas en plan för fred.
Samtidigt säger Rysslands ledare
Vladimir Putin att han
tror på seger i kriget.
Inget visar att han vill sluta kriget.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026
Bra Sverige. Varför hjälper och stödjer Belarus (Vitryssland) Ryssland i krig mot Ukraina och stödjer Ryssland i andra sammanhang? Ska Belarus bli en del av Ryssland igen?