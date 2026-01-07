Sverige kan hjälpa med flygplan

Det har varit ett

stort möte om Ukraina

i staden Paris.

Ledare från flera länder

i Europa var där.

De pratade om hur de

ska hjälpa till att skydda Ukraina

om det blir fred.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson var där.

Han lovade bland annat

att Sverige kan hjälpa Ukraina

med de svenska flygplanen

som heter Gripen.

Ryssland krigar i Ukraina

sedan i februari år 2022.

Men sedan en tid

försöker USA att ordna fred.

På mötet sa länderna

att det är viktigt att USA

fortsätter att skydda Ukraina

om det blir fred.

Ulf Kristersson säger

att svenska flygplan

kan hjälpa Ukraina

att vakta landet från luften.

Om det blir fred

kan Sverige också hjälpa till

att ta bort farliga bomber

under marken och i havet,

minor.

Ukrainas ledare Volodomyr Zelenskyj

har sagt att det snart

kan finnas en plan för fred.

Samtidigt säger Rysslands ledare

Vladimir Putin att han

tror på seger i kriget.

Inget visar att han vill sluta kriget.

