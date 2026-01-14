Världen
En bild från en film från Iran i januari. Den ska visa folk och döda kroppar i säckar. Foto: UGC/AP/TT
Tusentals kan ha dött i Iran
Det är stora protester
i landet Iran.
Folk protesterar mot
landets ledare.
Det har blivit mycket våld
när poliser försökt
att stoppa protesterna.
Flera tusen människor
kan ha blivit dödade.
De allra flesta är
vanliga människor som
protesterat.
Det säger tidningen
New York Times.
Det är svårt att få nyheter
om vad som händer i Iran.
Landets ledare har
stoppat internet.
Den kända rika mannen
Elon Musk har sagt
att folk i Iran
kan få internet gratis
genom hans företag Starlink.
Starlink har satelliter
i rymden som gör
att folk över nästan hela världen
kan använda internet.
Men det är svårt
för vanliga människor i Iran
att använda Starlink.
Iran har också förbjudit
en sorts maskiner som behövs
för att koppla upp sig
mot Starlinks internet.
Irans ledare har också
hotat folk som protesterar
med hårda straff.
Folk kan bli straffade
med döden.
USAs ledare Donald Trump
har varnat Iran
för att straffa folk
på det sättet.
Trump har hotat
med att hämnas på Iran.
Men Iran har svarat
att USA kommer att
misslyckas med det.
8 SIDOR/TT
14 januari 2026
Jag tycker synd om iranska folket dom har varit förtryckta länge.
tack jag är iran min pappa dog och min mamma nu måste min mamas andra pojkvän ta hand om mig och mina 3 syskon
Jag Har en vän som är iranier hon är en fin människa vi har varit vänner sen 90 talet hon flydde iran med sin familj.hon Har berättat mycket om sitt liv i förtryck.
Det är faktiskt ganska mycket oroligheter i Iran men igår protesterade tusentals demonstranter i Stockholm
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
hej alla iranier ❤ jag är en iranier
Många kanske dör men dom har kämpat för friheten. Stort eloge till dessa
Bra Trump!
Bra Trump befria folket från ondska.
Saudiarabien och andra länder i Mellanöstern hindrar USA från att använda sitt luftrum för att attackera Iran.
De brände ner moskéer, tog av sig huvuddukarna, och ropade ”Död åt islam!”De har fått nog av religionens bedrägeri.
jagki det hade jag också gjort om jag bodde där.
Det är inte vanliga folk som har dött. De är mossad. Israels hundar.
Låt oss hoppas att den mordiska regimen faller.
Trump ser inte Israel dödar Gaza folket !