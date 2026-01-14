Tusentals kan ha dött i Iran

Det är stora protester

i landet Iran.

Folk protesterar mot

landets ledare.

Det har blivit mycket våld

när poliser försökt

att stoppa protesterna.

Flera tusen människor

kan ha blivit dödade.

De allra flesta är

vanliga människor som

protesterat.

Det säger tidningen

New York Times.

Det är svårt att få nyheter

om vad som händer i Iran.

Landets ledare har

stoppat internet.

Den kända rika mannen

Elon Musk har sagt

att folk i Iran

kan få internet gratis

genom hans företag Starlink.

Starlink har satelliter

i rymden som gör

att folk över nästan hela världen

kan använda internet.

Men det är svårt

för vanliga människor i Iran

att använda Starlink.

Iran har också förbjudit

en sorts maskiner som behövs

för att koppla upp sig

mot Starlinks internet.

Irans ledare har också

hotat folk som protesterar

med hårda straff.

Folk kan bli straffade

med döden.

USAs ledare Donald Trump

har varnat Iran

för att straffa folk

på det sättet.

Trump har hotat

med att hämnas på Iran.

Men Iran har svarat

att USA kommer att

misslyckas med det.

8 SIDOR/TT