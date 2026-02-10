50 döda när båt sjönk

En båt med människor på flykt

har sjunkit i Medelhavet.

Det hände i fredags kväll

nära landet Libyen i Afrika.

Över 50 människor dog.

Två av dem var bebisar.

Bara två kvinnor blev räddade.

De kommer från landet Nigeria.

Kvinnorna berättar

att deras familjer dog i olyckan.

Båten var troligen

på väg mot Europa.

Många människor dör

när de flyr över Medelhavet

i dåliga båtar.

Hittills i år har nästan

500 människor dött på havet.

Men det kan vara många fler.

Alla som dör blir inte rapporterade.

Det säger gruppen IOM

som är en del av

Förenta Nationerna.

8 SIDOR/TT