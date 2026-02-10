Världen
En båt med människor i Medelhavet. Det är inte samma båt som sjönk. Foto: AP/TT
50 döda när båt sjönk
En båt med människor på flykt
har sjunkit i Medelhavet.
Det hände i fredags kväll
nära landet Libyen i Afrika.
Över 50 människor dog.
Två av dem var bebisar.
Bara två kvinnor blev räddade.
De kommer från landet Nigeria.
Kvinnorna berättar
att deras familjer dog i olyckan.
Båten var troligen
på väg mot Europa.
Många människor dör
när de flyr över Medelhavet
i dåliga båtar.
Hittills i år har nästan
500 människor dött på havet.
Men det kan vara många fler.
Alla som dör blir inte rapporterade.
Det säger gruppen IOM
som är en del av
Förenta Nationerna.
8 SIDOR/TT
10 februari 2026
det hade varit säkrare för dom att stanna hemma.
Jag tror att de tog den risken av en anledning.
Man kan inte göra bedömning av någon utan information.
Dena sak er inet bra för jag gilla den inet😃😃❤💜🤎🖤🖤😠
Andreas de flyr för att det är krig där 😎
Roni jag förstår det men vi kan inte ta hand om alla. Sverige har blivit fattig.bättre att hjälpa dom på plats.
USA och Europa, inklusive Sverige, gör länder som Nigeria osäkra genom att stödja diktatorer. De vet att om dessa länder vore stabila skulle oljan bli mycket dyrare. Då skulle människor i väst protestera mot sina politiker på grund av höga levnadskostnader.
Ändå tror Andreas att de älskar att komma till hans land.