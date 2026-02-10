Världen

migranter i en båt.

En båt med människor i Medelhavet. Det är inte samma båt som sjönk. Foto: AP/TT

50 döda när båt sjönk

En båt med människor på flykt
har sjunkit i Medelhavet.

Det hände i fredags kväll
nära landet Libyen i Afrika.

Över 50 människor dog.
Två av dem var bebisar.

Bara två kvinnor blev räddade.
De kommer från landet Nigeria.
Kvinnorna berättar
att deras familjer dog i olyckan.

Båten var troligen
på väg mot Europa.
Många människor dör
när de flyr över Medelhavet
i dåliga båtar.

Hittills i år har nästan
500 människor dött på havet.
Men det kan vara många fler.
Alla som dör blir inte rapporterade.

Det säger gruppen IOM
som är en del av
Förenta Nationerna.

8 SIDOR/TT

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:37

    det hade varit säkrare för dom att stanna hemma.

    Svara
  2. Fred skriver:
    10 februari, 2026 kl. 12:21

    Jag tror att de tog den risken av en anledning.
    Man kan inte göra bedömning av någon utan information.

    Svara
  3. Jakob Pellas skriver:
    10 februari, 2026 kl. 15:26

    Dena sak er inet bra för jag gilla den inet😃😃❤💜🤎🖤🖤😠

    Svara
  4. Roni skriver:
    10 februari, 2026 kl. 17:55

    Andreas de flyr för att det är krig där 😎

    Svara
  5. Andreas skriver:
    10 februari, 2026 kl. 18:07

    Roni jag förstår det men vi kan inte ta hand om alla. Sverige har blivit fattig.bättre att hjälpa dom på plats.

    Svara
  6. Nigerianska skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:06

    USA och Europa, inklusive Sverige, gör länder som Nigeria osäkra genom att stödja diktatorer. De vet att om dessa länder vore stabila skulle oljan bli mycket dyrare. Då skulle människor i väst protestera mot sina politiker på grund av höga levnadskostnader.

    Ändå tror Andreas att de älskar att komma till hans land.

    Svara
