Folk flyr från stormen

En kraftig storm

har blåst in över

flera öar i Karibiska havet.

Under natten mot onsdag

kom stormen till ön Kuba.

Över 700 tusen människor

har tvingats att lämna

sina hem på grund av stormen.

Experter säger att det

finns risk för

att det kan bli stora skador

i flera områden

där stormen drar fram.

I tisdags var stormen

bland annat på ön Jamaica.

Experter hade varnat

för att stormen på Jamaica

kunde bli den värsta

på många år.

Den blev inte riktigt så illa.

En halv miljon människor

blev utan el på Jamaica.

Vägar har svämmat över av

allt regn som kom med stormen.

Flera personer har också dött.

Det säger nyhetsbolaget CNN.

Experter säger att oväder

med stormar blir värre

på grund av ändringar i klimatet.

