Världen
En man ute i regnet på ön Kuba innan den kraftiga stormen kommit dit. Foto: Ramón Espinosa/AP/TT
Folk flyr från stormen
En kraftig storm
har blåst in över
flera öar i Karibiska havet.
Under natten mot onsdag
kom stormen till ön Kuba.
Över 700 tusen människor
har tvingats att lämna
sina hem på grund av stormen.
Experter säger att det
finns risk för
att det kan bli stora skador
i flera områden
där stormen drar fram.
I tisdags var stormen
bland annat på ön Jamaica.
Experter hade varnat
för att stormen på Jamaica
kunde bli den värsta
på många år.
Den blev inte riktigt så illa.
En halv miljon människor
blev utan el på Jamaica.
Vägar har svämmat över av
allt regn som kom med stormen.
Flera personer har också dött.
Det säger nyhetsbolaget CNN.
Experter säger att oväder
med stormar blir värre
på grund av ändringar i klimatet.
8 SIDOR/TT
29 oktober 2025