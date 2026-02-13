Kris med el i Kuba

Det är kris i landet Kuba.

Kuba har inte

tillräckligt med olja.

Oljan behövs

för att få el och bensin.

Många hus är ofta utan el.

Och det är svårt att få

tag på bensin till bilarna.

Det har också gjort

att det är svårare

att få tag på mat

och att sköta sjukvården i landet.

Kuba säger att problemen

beror på USA.

USA och Kuba

har länge varit fiender.

Det beror på Kubas politik

som är kommunism.

Kuba brukar få hjälp

från andra länder i Latinamerika

som gillar Kubas politik.

Kuba har bland annat

fått mycket olja

från landet Venezuela.

Men nu har USA

stoppat den oljan.

USA har också hotat

att straffa andra länder

som säljer olja till Kuba.

På grund av problemen

har flera flygbolag

stoppat resor till Kuba.

Det går inte

att tanka flygplanen igen

efter att de landat på Kuba.

Landet Mexiko har nu

skickat båtar med hjälp till Kuba.

Båtarna har med mat

och annat som folk behöver.

8 SIDOR/TT