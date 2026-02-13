Världen
Människor delar taxi i Kuba. Det är brist på bensin. Foto: Ramon Espinosa/AP/TT
Kris med el i Kuba
Det är kris i landet Kuba.
Kuba har inte
tillräckligt med olja.
Oljan behövs
för att få el och bensin.
Många hus är ofta utan el.
Och det är svårt att få
tag på bensin till bilarna.
Det har också gjort
att det är svårare
att få tag på mat
och att sköta sjukvården i landet.
Kuba säger att problemen
beror på USA.
USA och Kuba
har länge varit fiender.
Det beror på Kubas politik
som är kommunism.
Kuba brukar få hjälp
från andra länder i Latinamerika
som gillar Kubas politik.
Kuba har bland annat
fått mycket olja
från landet Venezuela.
Men nu har USA
stoppat den oljan.
USA har också hotat
att straffa andra länder
som säljer olja till Kuba.
På grund av problemen
har flera flygbolag
stoppat resor till Kuba.
Det går inte
att tanka flygplanen igen
efter att de landat på Kuba.
Landet Mexiko har nu
skickat båtar med hjälp till Kuba.
Båtarna har med mat
och annat som folk behöver.
Kuba
- Kuba är både ett land och en ö.
Den ligger i Karibiska havet
söder om USA.
- Kuba är inte ett fritt land.
Det finns bara ett stort parti
som är tillåtet.
- Partiet som styr heter
Kubas kommunistparti, PCC.
Politiken är långt till vänster.
13 februari 2026
