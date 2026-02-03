Världen

Det är natt. Det brinner i ett höghus.

Ryssland har bombat ett hus i Kiev i Ukraina. Foto: Serhii Okunev/AFP/TT

Ryssland bombade Ukraina

Ännu en gång har
Ryssland bombat Ukraina.
Det hände på natten
mellan måndag och tisdag.

Ryssland bombade i flera timmar
mot flera platser i Ukraina.
De använde vapen
som robotar och drönare.

Ryssland bombade hus
och andra saker.
Mycket är förstört.
Därför är det många
tusen människor som
inte har el eller värme.

Samtidigt är det
väldigt kallt i Ukraina.
I huvudstaden Kiev
är det minus tjugo grader.
På andra platser
är det ännu kallare.

På onsdag ska folk från
Ukraina och Ryssland träffas.
De ska prata om fred.

Det har snart gått fyra år
sedan Ryssland började
sitt stora krig mot Ukraina.

Men redan år 2014
tog Ryssland makten över
det ukrainska området Krim.

8 SIDOR/TT

Läs om varför det blev krig

3 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. gustav axelsson skriver:
    3 februari, 2026 kl. 10:36

    det är dåligt

    Svara
  2. sigma boy skriver:
    3 februari, 2026 kl. 11:11

    varför skriver de det på nyheterna de gör ju det hela tiden???

    Svara
  3. Vinne skriver:
    3 februari, 2026 kl. 11:40

    Krimhalvön blev till ett eget land när Ukraina och den som.bestämde där så blev det men då tog ju Ryssland det nån dag efter alla hade bestämt att det ska bli till ett land.

    Svara
  4. Det får man säja skriver:
    3 februari, 2026 kl. 12:46

    Ska vi åka skridskor

    Svara
  5. Majlis skriver:
    3 februari, 2026 kl. 12:57

    Bra😃

    Svara
  6. Anonym skriver:
    3 februari, 2026 kl. 13:35

    Jag förstår inte hur man kan göra så mot människor.

    Jag vet att man inte kan älska alla och visa personer hatar man. Men att sända bomber, så är man inte frisk människa.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar