Ryssland har bombat ett hus i Kiev i Ukraina. Foto: Serhii Okunev/AFP/TT
Ryssland bombade Ukraina
Ännu en gång har
Ryssland bombat Ukraina.
Det hände på natten
mellan måndag och tisdag.
Ryssland bombade i flera timmar
mot flera platser i Ukraina.
De använde vapen
som robotar och drönare.
Ryssland bombade hus
och andra saker.
Mycket är förstört.
Därför är det många
tusen människor som
inte har el eller värme.
Samtidigt är det
väldigt kallt i Ukraina.
I huvudstaden Kiev
är det minus tjugo grader.
På andra platser
är det ännu kallare.
På onsdag ska folk från
Ukraina och Ryssland träffas.
De ska prata om fred.
Det har snart gått fyra år
sedan Ryssland började
sitt stora krig mot Ukraina.
Men redan år 2014
tog Ryssland makten över
det ukrainska området Krim.
8 SIDOR/TT
3 februari 2026
