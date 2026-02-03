Ryssland bombade Ukraina

Ännu en gång har

Ryssland bombat Ukraina.

Det hände på natten

mellan måndag och tisdag.

Ryssland bombade i flera timmar

mot flera platser i Ukraina.

De använde vapen

som robotar och drönare.

Ryssland bombade hus

och andra saker.

Mycket är förstört.

Därför är det många

tusen människor som

inte har el eller värme.

Samtidigt är det

väldigt kallt i Ukraina.

I huvudstaden Kiev

är det minus tjugo grader.

På andra platser

är det ännu kallare.

På onsdag ska folk från

Ukraina och Ryssland träffas.

De ska prata om fred.

Det har snart gått fyra år

sedan Ryssland började

sitt stora krig mot Ukraina.

Men redan år 2014

tog Ryssland makten över

det ukrainska området Krim.

