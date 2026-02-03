Världen

Marius går in genom en dörr.

Marius Borg Høiby. Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Stor rättegång i Norge

Nu startar en stor rättegång
i Norge.

Den är mot norska prinsessan
Mette-Marits son,
Marius Borg Høiby.
Han är 29 år.

Han är misstänkt
för många allvarliga brott.
Det är brott med droger,
våld, hot och
flera våldtäkter.

Flera av brotten
ska han ha gjort
mot tidigare flickvänner.

Marius Borg Høiby
har erkänt vissa brott.
Men han säger att han inte
har gjort de mest allvarliga brotten.

Han har varit fri
i väntan på rättegången.
Men nyligen tog poliser
fast honom.
Han är misstänkt för nya brott.

Rättegången kommer
att hålla på i sju veckor.
Marius Borg Høiby
kan bli bli straffad
med 16 års fängelse.

Hans mamma Mette-Marit
har sagt att hon inte
ska vara med på rättegången.

8 SIDOR

Marius Borg Høiby

  • Den 4 augusti år 2024
    blir Marius Borg Høiby
    tagen av poliser.
    Han är misstänkt för att
    ha skadat sin flickvän
    och förstört hennes lägenhet.
  • Marius Borg Høiby erkänner
    en del av brotten.
    Han säger att han har problem
    med alkohol och droger.
  • Under hösten år 2024 berättar
    andra kvinnor som varit
    tillsammans med Marius
    att han varit våldsam mot dem.
    En av dem ska ha berättat om våldet
    för Mette-Marit och hennes man
    kronprins Haakon redan år 2023.
  • Under hösten år 2025 blir
    Marius anklagad för fler brott,
    bland annat våldtäkt
    och brott med droger.
  • Marius Borg Høiby
    ska också ha filmat
    kvinnors nakna kroppar
    och underliv utan att de visste.
    Han är nu misstänkt för
    över 30 brott.
  • Två dagar före rättegången
    tar poliser fast Marius igen.
    Han är misstänkt för nya brott.
    Det är brotten misshandel,
    hot med kniv och att han
    försökt prata med någon
    trots att en domstol
    förbjudit honom att göra det.
Marius i fin kostym bredvid sin mamma. Marius Borg Høiby bredvid sin mamma prinsessan Mette-Marit. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

3 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    3 februari, 2026 kl. 11:21

    sätt in han och ge det strängaste straffet. han ska inte tro att han kommer undan bara för att han är kändis.😡😡🤢🤢🤮🤮

    Svara
  2. Sead skriver:
    3 februari, 2026 kl. 12:00

    Fan jag vill att han ska bli fri😤

    Svara
  3. Ulf persson skriver:
    3 februari, 2026 kl. 12:10

    Hahhaaihaiahai supa roli, nu bli ja glad men jag icke svensk och jag utvisa sven. Men beretta inte för non

    Svara
  4. Wictor freundt skriver:
    3 februari, 2026 kl. 14:14

    Polisen skicka Han till fängelse

    Svara
