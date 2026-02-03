Nu startar en stor rättegång

i Norge.

Den är mot norska prinsessan

Mette-Marits son,

Marius Borg Høiby.

Han är 29 år.

Han är misstänkt

för många allvarliga brott.

Det är brott med droger,

våld, hot och

flera våldtäkter.

Flera av brotten

ska han ha gjort

mot tidigare flickvänner.

Marius Borg Høiby

har erkänt vissa brott.

Men han säger att han inte

har gjort de mest allvarliga brotten.

Han har varit fri

i väntan på rättegången.

Men nyligen tog poliser

fast honom.

Han är misstänkt för nya brott.

Rättegången kommer

att hålla på i sju veckor.

Marius Borg Høiby

kan bli bli straffad

med 16 års fängelse.

Hans mamma Mette-Marit

har sagt att hon inte

ska vara med på rättegången.

