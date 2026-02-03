Världen
Marius Borg Høiby. Foto: Heiko Junge/NTB/TT
Stor rättegång i Norge
Nu startar en stor rättegång
i Norge.
Den är mot norska prinsessan
Mette-Marits son,
Marius Borg Høiby.
Han är 29 år.
Han är misstänkt
för många allvarliga brott.
Det är brott med droger,
våld, hot och
flera våldtäkter.
Flera av brotten
ska han ha gjort
mot tidigare flickvänner.
Marius Borg Høiby
har erkänt vissa brott.
Men han säger att han inte
har gjort de mest allvarliga brotten.
Han har varit fri
i väntan på rättegången.
Men nyligen tog poliser
fast honom.
Han är misstänkt för nya brott.
Rättegången kommer
att hålla på i sju veckor.
Marius Borg Høiby
kan bli bli straffad
med 16 års fängelse.
Hans mamma Mette-Marit
har sagt att hon inte
ska vara med på rättegången.
8 SIDOR
Marius Borg Høiby
- Den 4 augusti år 2024
blir Marius Borg Høiby
tagen av poliser.
Han är misstänkt för att
ha skadat sin flickvän
och förstört hennes lägenhet.
- Marius Borg Høiby erkänner
en del av brotten.
Han säger att han har problem
med alkohol och droger.
- Under hösten år 2024 berättar
andra kvinnor som varit
tillsammans med Marius
att han varit våldsam mot dem.
En av dem ska ha berättat om våldet
för Mette-Marit och hennes man
kronprins Haakon redan år 2023.
- Under hösten år 2025 blir
Marius anklagad för fler brott,
bland annat våldtäkt
och brott med droger.
- Marius Borg Høiby
ska också ha filmat
kvinnors nakna kroppar
och underliv utan att de visste.
Han är nu misstänkt för
över 30 brott.
- Två dagar före rättegången
tar poliser fast Marius igen.
Han är misstänkt för nya brott.
Det är brotten misshandel,
hot med kniv och att han
försökt prata med någon
trots att en domstol
förbjudit honom att göra det.
3 februari 2026
